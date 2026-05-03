झोपेत मृत्यू होण्याची 'ही' आहेत 5 करणं!

Aarti Badade
रात्री झोपेत मृत्यू येण्याच्या प्रक्रियेला वैद्यकीय भाषेत 'नोक्टर्नल डेथ' म्हणतात, ज्यामध्ये शरीर अचानक साथ देणे बंद करते.
रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत कार्डिॲक अरेस्ट येण्याचे प्रमाण २२% असून, पुरुषांपेक्षा महिलांना याचा धोका अधिक असतो.
हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या वाहिनीत अडथळा आल्यास तीव्र झटका येतो, ज्यामुळे श्वासोच्छवास थांबून मृत्यू ओढवू शकतो.
हृदयाच्या विद्युत लहरींमध्ये बिघाड झाल्यास ठोके अनियंत्रित होतात, ज्यामुळे शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही आणि गुठळ्या तयार होऊ शकतात.
हृदयाची पंप करण्याची क्षमता कमी झाल्यामुळे फुफ्फुसात पाणी साचते, परिणामी रात्री श्वास घेण्यास अडथळा निर्माण होऊन जीव जाऊ शकतो.
मेंदूतील रक्तवाहिनी फुटल्यास किंवा गुठळी अडकल्यास स्ट्रोक येतो; झोपेत असल्याने मदतीसाठी हाक मारणे अशक्य झाल्याने हा प्रकार जीवघेणा ठरतो.
रक्तदाब आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवा, तसेच छातीत जडपणा किंवा रात्री अचानक धाप लागल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
