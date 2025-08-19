ब्लड प्रेशर मेंदूत गेल्याची 'ही' 2 लक्षणे, ताबडतोब करा एकच उपाय नाहीतर जीव गमवाल..!

Saisimran Ghashi

तीव्र डोकेदुखी

अचानक तीव्र डोकेदुखी ही उच्च रक्तदाबाची चेतावणी आहे; रक्तदाब तपासून १४०/९० पेक्षा जास्त असल्यास ताबडतोब उपाय करा.

headache | esakal

अंधुक दृष्टी

मेंदूतील रक्तप्रवाह बिघडल्याने दृष्टी अंधुक होऊ शकते; हे धोक्याचे लक्षण आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.

blur vision | esakal

ताबडतोब डॉक्टरकडे जा

रक्तदाब १२०/८० पेक्षा खूप जास्त असल्यास किंवा लक्षणे गंभीर असल्यास तात्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

doctor advice in blood pressure | esakal

पाणी पिणे

डिहायड्रेशनमुळे रक्तदाब वाढतो; सामान्य तापमानाचे पाणी पिल्याने शरीर हायड्रेट होऊन रक्तदाब कमी होऊ शकतो.

drink more water | esakal

आराम आणि झोप

पाणी पिल्यानंतर १० मिनिटे हवेशीर खोलीत झोपल्याने स्नायू आणि रक्तप्रवाह शांत होऊन रक्तदाब कमी होतो.

take rest and sleep | esakal

दीर्घ श्वास घेणे

५ मिनिटे खोल श्वास घेतल्याने मज्जासंस्था शांत होते, डोकेदुखी आणि रक्तदाब कमी होण्यास मदत होते.

deep breathing | esakal

थंड पाण्याने आंघोळ

थंड पाण्याने आंघोळ केल्याने शिरांचा ताण कमी होतो आणि रक्तदाब हळूहळू नियंत्रणात येऊ शकतो.

water hair take cold water bath | esakal

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Disclaimer | esakal

हृदयरोग तज्ज्ञाने म्हणतात, नेहमीच्या खाण्यातले 'हे' 5 पदार्थ वाढवतात हार्ट अटॅकचा धोका...

esakal
येथे क्लिक करा