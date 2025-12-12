Terrorists, Gangsters Arrested : यावर्षात कोणत्या कुख्यात दहशतवादी अन् गँगस्टर्सना पकडून भारतात आणण्यात यश आलं?

तहव्वुर राणा - २६/११ चा मास्टरमाइंड

एनआयएने २६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंड राणा याला अमेरिकेतून यशस्वीरित्या आणले.

अनमोल बिश्नोई - गँगस्टर लॉरेन्सचा भाऊ -

कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ आणि जवळचा सहकारी अनमोल बिश्नोई याला एनआयएने अमेरिकेतून यशस्वीरित्या आणले. तो २०२२ पासून फरार होता

एनसीआर मधील कुख्यात गुंड हरसिमरन -

दिल्ली-एनसीआर मधील कुख्यात आणि धोकादायक गुंड हरसिमरन उर्फ ​​बादल उर्फ ​​सिमरन याला २६ नोव्हेंबर रोजी बँकॉकहून भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आले.

वॉन्टेड आरोपी परमिंदर उर्फ पिंडी

वॉन्टेड आरोपी परमिंदर सिंह उर्फ़ निर्मल सिंह उर्फ पिंडी को संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाया गया. 

गुंड सुनील सरदानिया-

गुंड सुनील सरदानियाला ऑक्टोबरमध्ये स्वित्झर्लंडमधील झुरिच येथून हद्दपार करून भारतात आणण्यात आले.

अंगद सिंग चांडोक -

ऑनलाइन फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली दोषी ठरलेल्या अंगद सिंग चांडोकला मे महिन्यात अमेरिकेतून हद्दपार करण्यात आले.

मोस्ट वॉन्टेड गँगस्टर जोगिंदर सिंग -

भारतात गुन्हे घडवून आणल्याचा आरोप असलेला मोस्ट वॉन्टेड गँगस्टर जोगिंदर सिंग ग्योंग याला फेब्रुवारी २०२५ मध्ये भारतात हद्दपार करण्यात आले.

गँगस्टर मनपाल बादली -

हरियाणाचा मोस्ट वॉन्टेड गँगस्टर मनपाल बादली याचे सप्टेंबरमध्ये कंबोडियातून प्रत्यार्पण करण्यात आले.

