Shivraj Patil Chakurkar: शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्याबद्दलच्या महत्त्वाच्या गोष्टी फक्त एका क्लिकवर

Shivraj Patil Chakurkar: शिवराज पाटील चाकूरकर यांच्याबद्दलच्या महत्त्वाच्या गोष्टी

जन्म व शिक्षण

शिवराज पाटील यांचा जन्म लातूरमधील चाकूर येथे १२ ऑगस्ट १९४५ रोजी झाला होता. आणि त्यांना कायद्याचे शिक्षण घेतले होते.

राजकीय प्रवासाची सुरुवात -

कॉंग्रेस पक्षासोबत राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात झाली. लातूर जिल्ह्यात लोकप्रिय राजकीय नेता म्हणून उदय. लोकसभा तसेच राज्य पातळीवरील संघटनांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या.

महत्वाच्या भूमिका -

केंद्रीय गृहमंत्री, विद्युतमंत्री, लोकसभा सभापती या महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्यांसह त्यांना संसदीय कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव होता.

गृहमंत्री असताना कामगिरी -

अंतर्गत सुरक्षा, दहशतवादाविरुद्ध धोरण, सीमेवरील घडामोडींवर ठाम भूमिका. प्रशासकीय शिस्त, कायदा-सुव्यवस्था यावर विशेष भर.

खास ओळख -

शांत, संयमी आणि अभ्यासू नेता, कायद्यातील उत्तम व्यावहारिक ज्ञान, संसदेत उत्कृष्ट वक्तृत्व आणि सभागृह संचालन इत्यादी खास गुण त्यांच्याच होते.

सामाजिक कार्य -

ग्रामीण विकास, शिक्षण आणि युवकांना मार्गदर्शन, लातूर जिल्ह्यात विविध उपक्रमांद्वारे जनसेवा याचबरोबर सामाजिक सौहार्द आणि शांतीचे समर्थक

वादविवाद व चर्चेतील प्रसंग

गृहमंत्री असताना काही घटनांवर राजकीय विरोधकांनी टीका केली संयमी उत्तर आणि कायदेशीर आधाराने विवाद हाताळले.

साहित्य आणि विचारधारा -

संविधान, लोकशाही, राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल त्यांचे विचार प्रगल्भ होते. विविध भाषणे आणि लिखाणांमधून त्यांची तत्त्वनिष्ठ भूमिका दिसली.

अनुभवी आणि संयमी नेता -

शिवराज पाटील चाकुरकर हे अनुभवी आणि संयमी ज्येष्ठ राजकीय नेते होते. भारतीय राजकारणात त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण मानले जाते.

