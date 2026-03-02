महिन्याला ₹12,000 गुंतवा आणि मिळवा एकरकमी 2.5 कोटी अन् दरमहा 1 लाख पेन्शन

Vinod Dengale
वाढत्या महागाईत फक्त बचत पुरेशी नसते. त्यामुळे योग्य गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून रिटायरमेंटनंतर सुरक्षित जीवन जगता येईल.
यासाठी NPS ही दीर्घकालीन गुंतवणूक योजना फायद्याची ठरते. कारण यात करसवलत, एकरकमी मोठी रक्कम आणि पेन्शनची सोय आहे.
NPS ही सरकारची सामान्य नागरिकांसाठी निवृत्ती योजना आहे. यातील पैसे इक्विटी आणि बाँडमध्ये गुंतवले जातात.
वयाच्या 25व्या वर्षी महिन्याला ₹12,000 गुंतवणूक 35 वर्षांसाठी केली तर वर्षाला ₹1.44 लाख आणि एकूण ₹50.40 लाखांची गुंतवणूक होते.
सरासरी 10% परतावा गृहित धरल्यास 60 व्या वर्षी एकूण ₹4.10 कोटी रुपये तुमच्या खात्यात जमा होतात.
NPS नियमांनुसार 60% रक्कम काढता येते. त्यामुळे एकरकमी तुम्हाला ₹2.46 कोटी कोणताही कर न भरता मिळू शकतात
उर्वरित 40% गुंतवणूक अॅन्युइटीमध्ये जाईल ज्यातून महिन्याला ₹1.09 लाख पेन्शन मिळू शकते.
18 ते 60 वयोगटातील भारतीय नागरिक. यासाठी नोकरीची आवश्यकता नाही.
यात परतावा बाजारावर अवलंबून असतो. तसेच दीर्घकालीन आणि नियमित गुंतवणूक आवश्यक आहे.
