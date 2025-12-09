2026 मध्ये शनीचा प्रकोप ! या मूलांकासाठी वर्ष ठरणार कठीण; एक उपाय बदलू शकतो भविष्य!

Aarti Badade
ज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ८, १७, किंवा २६ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ८ असतो. या मूलांकाचा स्वामी ग्रह शनिदेव आहे, जे न्याय आणि कठोर परिश्रमाचे प्रतीक आहेत.
२०२६ या वर्षाचा एकूण मूलांक १ आहे, ज्याचा स्वामी ग्रह सूर्य आहे. शनि आणि सूर्य हे विरोधी ग्रह असल्याने, २०२६ हे वर्ष मूलांक ८ साठी संघर्ष, बदल आणि आत्म-विश्वासाची मागणी करणारे असेल.
करिअरच्या दृष्टीने हे वर्ष कठोर परिश्रमाची मागणी करेल. यश मिळेल, पण ते सहज मिळणार नाही. तुमच्या कामाचे श्रेय दुसऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे निराशा येऊ शकते.
आर्थिक बाजू मध्यम राहील. उत्पन्न स्थिर असले तरी, खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. जुन्या गुंतवणुकीतून अचानक फायदा होण्याची शक्यता आहे.
नातेसंबंधांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. तुमचा हट्टी स्वभाव ताण वाढवू शकतो. विवाहित जीवनात समन्वय साधण्यासाठी तुम्हाला जास्त प्रयत्न करावे लागतील.
आरोग्याच्या बाबतीत निष्काळजीपणा करू नका. सांधेदुखी आणि पोटाशी संबंधित समस्या वाढू शकतात. कामाच्या ताणामुळे मानसिक थकवा जाणवेल.
शुभ परिणाम मिळवण्यासाठी हा 'एक' उपाय गेम चेंजर ठरेल. रोज सकाळी सूर्यदेवाला (Sun God) जल अर्पण करा आणि दर शनिवारी गरिबांना मदत करा.
