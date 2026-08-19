कर्जबाजारी होण्यापासून वाचायचे असेल तर; ‘या’ मुलांकाच्या लोकांनी राहा सावध!

Aarti Badade

आजचे अंकभविष्य

काही मुलांकांसाठी आर्थिक लाभ, तर काहींसाठी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा दिवस आहे.

birth date numerology

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Sakal

मुलांक 1, 2 आणि 3

आर्थिक व्यवहारात शहाणपणाने निर्णय घ्या; नातेसंबंध आणि कामात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.

birth date numerology

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Sakal

मुलांक 4

आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता असली तरी व्यवसायातील स्पर्धक आणि गुंतवणुकीत सावध राहा.

birth date numerology

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Sakal

मुलांक 5

कामातील अडथळे दूर होऊ शकतात, मात्र वाढता खर्च नियंत्रणात ठेवणे आज महत्त्वाचे ठरेल.

birth date numerology

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Sakal

मुलांक 6 आणि 7

संयमाने वागल्यास नातेसंबंध सुधारतील आणि जुन्या आर्थिक अडचणी दूर करण्याची संधी मिळू शकते.

birth date numerology

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Sakal

मुलांक 8

रखडलेली कामे मार्गी लागतील, पण मौल्यवान वस्तू आणि कौटुंबिक संबंधांबाबत सतर्क राहा.

birth date numerology

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Sakal

मुलांक 9

कामाचे कौतुक मिळू शकते, मात्र शेअर बाजारातील जोखमीचे व्यवहार टाळून सावधपणे निर्णय घ्या.

birth date numerology

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Sakal

सोयाबीन की मसूर? आरोग्यासाठी जास्त प्रोटीन कशात आहे?

Soybean vs Lentils masoor

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Sakal

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