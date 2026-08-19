कर्जबाजारी होण्यापासून वाचायचे असेल तर; ‘या’ मुलांकाच्या लोकांनी राहा सावध!

Aarti Badade
काही मुलांकांसाठी आर्थिक लाभ, तर काहींसाठी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा दिवस आहे.
birth date numerology
Sakal
आर्थिक व्यवहारात शहाणपणाने निर्णय घ्या; नातेसंबंध आणि कामात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.
birth date numerology
Sakal
आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता असली तरी व्यवसायातील स्पर्धक आणि गुंतवणुकीत सावध राहा.
birth date numerology
Sakal
कामातील अडथळे दूर होऊ शकतात, मात्र वाढता खर्च नियंत्रणात ठेवणे आज महत्त्वाचे ठरेल.
birth date numerology
Sakal
संयमाने वागल्यास नातेसंबंध सुधारतील आणि जुन्या आर्थिक अडचणी दूर करण्याची संधी मिळू शकते.
birth date numerology
Sakal
रखडलेली कामे मार्गी लागतील, पण मौल्यवान वस्तू आणि कौटुंबिक संबंधांबाबत सतर्क राहा.
birth date numerology
Sakal
कामाचे कौतुक मिळू शकते, मात्र शेअर बाजारातील जोखमीचे व्यवहार टाळून सावधपणे निर्णय घ्या.
birth date numerology
Sakal
Soybean vs Lentils masoor
Sakal