सोयाबीन की मसूर? आरोग्यासाठी जास्त प्रोटीन कशात आहे?

Aarti Badade

सोयाबीन की मसूर?

दोन्ही पदार्थ पौष्टिक आहेत, पण तुमच्या आरोग्याच्या गरजेनुसार योग्य पर्याय निवडणे महत्त्वाचे आहे.

Soybean vs Lentils masoor

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Sakal

सोयाबीनमध्ये प्रोटीन भरपूर

सोयाबीन हे प्रथिनांचा उत्तम स्रोत असून विशेषतः शाकाहारी आहारासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

Soybean vs Lentils masoor

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Sakal

हाडांसाठी सोयाबीन फायदेशीर

सोयाबीनमधील पोषक घटक हाडांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

Soybean vs Lentils masoor

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Sakal

हृदयासाठीही उपयुक्त

संतुलित आहाराचा भाग म्हणून सोयाबीन हृदय आणि रक्तातील साखरेच्या नियंत्रणासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

Soybean vs Lentils masoor

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Sakal

मसूर डाळ पचायला हलकी

मसूर डाळ तुलनेने हलकी असून तिच्यात फायबरचे प्रमाण चांगले असते, त्यामुळे पचनासाठी ती उपयुक्त ठरते.

Soybean vs Lentils masoor

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Sakal

लोह आणि फोलेटचा स्रोत

मसूर डाळीत लोह आणि फोलेट असल्याने संतुलित आहारात तिचा समावेश करणे फायदेशीर ठरू शकते.

Soybean vs Lentils masoor

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Sakal

मग कोणता पर्याय बेस्ट?

जास्त प्रथिनांसाठी सोयाबीन तर फायबर आणि लोहासाठी मसूर डाळ निवडा; दोन्ही पदार्थ आहारात योग्य प्रमाणात घेणे उत्तम!

Soybean vs Lentils masoor

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Sakal

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Calories Do You Need Every Day

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Sakal

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