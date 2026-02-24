रोज एक सफरचंद खाल्ल्याने शरीरात कोणते बदल होतात?

Aarti Badade

पोषक तत्वांचा खजिना

सफरचंद हे पोषक तत्वांनी समृद्ध असून रोज एक सफरचंद खाल्ल्याने शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मोठ्या प्रमाणात वाढते.

व्हिटॅमिन सी आणि त्वचा

सफरचंदात व्हिटॅमिन सी भरपूर असते, जे शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवते आणि त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते.

व्हिटॅमिन ए आणि दृष्टी

यात असलेले व्हिटॅमिन ए डोळ्यांचे आरोग्य जपण्यास आणि त्वचा चमकदार ठेवण्यास मदत करते.

व्हिटॅमिन के आणि हाडे

सफरचंदात व्हिटॅमिन के असते, जे हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी आणि रक्ताभिसरण सुधारण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

मेटाबॉलिज्म आणि ऊर्जा

व्हिटॅमिन बी-६ आणि थायमिन हे घटक शरीरातील चयापचय क्रिया (Metabolism) सुधारून ऊर्जा वाढवण्याचे काम करतात.

अँटीऑक्सिडंट्सचा प्रभाव

व्हिटॅमिन ई आणि अँटीऑक्सिडंट्समुळे शरीराचे पेशीस्तरावर संरक्षण होते आणि संपूर्ण आरोग्य सुधारते.

सेवनाची योग्य पद्धत

सफरचंद नेहमी सकाळी नाश्त्यात सालीसकट खावे, कारण सालीमध्ये शरीराला आवश्यक असलेले महत्त्वाचे फायबर असते.

