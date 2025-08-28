सकाळ की रात्री? पोषणतज्ञ सांगतात, दूध पिण्याचे खरे फायदे कधी मिळतात?

Aarti Badade

सकाळी की रात्री

दूध पिण्याचे जास्त फायदे कधी मिळतील? हे जाणून घेऊया.

दूध

दूध आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे.पण सकाळी आणि रात्री पिल्याने फायदे वेगवेगळे मिळतात.

सकाळी दूध

दिवसभर ऊर्जा मिळते,मुलं व विद्यार्थी यांच्यासाठी सर्वोत्तम

रात्री दूध

थकवा कमी होतो,शांत झोप मिळते,पचनक्रिया सुधारते,दुसऱ्या दिवसासाठी शरीर ताजेतवाने

वृद्धांसाठी फायदे

रात्री दूध घेतल्याने गाढ झोप मिळते,शरीराला आवश्यक पोषण मिळते

सावधान

ज्यांची पचनशक्ती कमकुवत आहे त्यांनी सकाळी दूध घेणे टाळावे.

निष्कर्ष

मुलं व विद्यार्थी → सकाळी दूध

प्रौढ व वृद्ध → रात्री

दूध योग्य वेळी घेतलेले दूध आरोग्यासाठी अमृतासमान!

