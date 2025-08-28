मधुमेहातही खाऊ शकता 'ही' गोड फळे!

Aarti Badade

मधुमेह आणि जीवनशैली

कामाच्या व्यापामुळे लोक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात, त्यामुळे मधुमेहासारखे गंभीर आजार वाढले आहेत.

fruits for diabetics | Sakal

साखरेवर नियंत्रण का गरजेचे?

मधुमेह रुग्णांना सहसा गोड पदार्थ आणि गोड फळांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला जातो.

fruits for diabetics | Sakal

गोड फळे जी खाऊ शकता!

काही नैसर्गिक गोड फळे अशी आहेत जी मधुमेहाच्या रुग्णांनी न घाबरता खाऊ शकतात.

fruits for diabetics | Sakal

पपई

पपई कमी कॅलरीचे, अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायबरयुक्त फळ आहे. हे वजन नियंत्रित ठेवते व पेशींचे नुकसान होऊ देत नाही.

fruits for diabetics | Sakal

बेरी फळे

ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, चेरी यांसारख्या बेरी सुपरफूड मानल्या जातात. या रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवतात.

fruits for diabetics | Sakal

पेरू

पेरूमधील फायबर पोट बराच वेळ भरलेले ठेवते. हे वजन नियंत्रणात ठेवते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते.

fruits for diabetics | Sakal

जांभूळ

जांभुळातील जांबोलिन व जांबुसिन संयुगे इन्सुलिनची कार्यक्षमता सुधारतात आणि मधुमेह नियंत्रणात मदत करतात.

fruits for diabetics | sakal

गोड फळे

ही फळे खाल्ल्याने गोड खाण्याची इच्छा पूर्ण होते आणि रक्तातील साखरही संतुलित राहते.

fruits for diabetics | Sakal

गूळ ‘नैसर्गिक’ असला, तरी साखरेपेक्षा हेल्दी आहे का? तज्ज्ञ सांगतात खरी वस्तुस्थिती

Is Jaggery a Healthy Alternative to Sugar | Sakal
येथे क्लिक करा