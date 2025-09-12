आरोग्यासाठी सात्विक आहार कसा असतो?

Aarti Badade
महागड्या वस्तूंपेक्षा प्रेमाने, शुद्धतेने आणि विचारपूर्वक बनवलेले घरचे अन्न हेच खरी गर्भश्रीमंती दर्शवते.
Sattvic Diet for Good Health
Sakal
“आरोग्यं धनसंपदा” – ज्या घरात प्रेमाने, सात्त्विकतेने व विचारपूर्वक स्वयंपाक होतो ते घर खऱ्या अर्थाने श्रीमंत!
सेंद्रिय धान्य, भाज्या, फळे आरोग्यदायी जीवनाची गुरुकिल्ली आहेत. शेतकऱ्यांकडून घेतलेले अन्न हेच खरी श्रीमंती.
शेतकऱ्याला योग्य दर देणे म्हणजे खरी दानधर्माची भावना. “अन्नदाता सुखी भव” हे फक्त म्हणण्यात नव्हे तर वागण्यात यायला हवे.
हळद, मसाले, चटण्या, लोणची घरगुती पद्धतीने बनवल्यास ते अधिक चविष्ट, पौष्टिक आणि आरोग्यदायी ठरतात.
सुवर्णप्राशन, केशर आणि चांदीचे भांडे – हे आरोग्य, प्रतिकारशक्ती व मानसिक बळ वाढवणारे घटक आहेत.
घरचे ताजे दूध, दही, ताक आणि साजूक तूप हेच खरी गर्भश्रीमंतीचे द्योतक मानले गेले आहे.
भिजवलेले बदाम, अक्रोड, खजूर, शेंगदाणे, जवस व बिया रोजच्या आहारात समाविष्ट करणे आवश्यक.
मध एन्झाइम्सने परिपूर्ण असून पचन सुधारतो, शरीराला ऊर्जा देतो आणि चयापचय वाढवतो.
बाहेरच्या खाण्यावर पैसा खर्च करण्याऐवजी घरगुती, सात्त्विक, प्रेमळ वातावरणातील आहार हीच खरी गर्भश्रीमंती
