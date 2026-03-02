वजन कमी करायचेय? मग सकाळच्या आहारात करा 'या' पौष्टिक पदार्थांचा समावेश

सकाळ डिजिटल टीम

आहार

तुम्हाला ही वजन कमी करायचे का मग सकाळच्या आहारात कोणत्या पदर्थांचा समावेश करावा जाणून घ्या.

Healthy Breakfast

|

sakal

मोड आलेली कडधान्ये

मूग, मटकी किंवा चणे यांसारख्या मोड आलेल्या कडधान्यांमध्ये भरपूर प्रमाणात प्रथिने (Proteins) आणि तंतुमय पदार्थ (Fiber) असतात. यामुळे दीर्घकाळ भूक लागत नाही आणि शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळते.

Healthy Breakfast

|

sakal

ओट्स

ओट्समध्ये 'बीटा-ग्लुकन' नावाचे फायबर असते, जे कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास आणि पोट भरलेले ठेवण्यास मदत करते. साखरेऐवजी त्यात फळे किंवा सुका मेवा घालून ते अधिक पौष्टिक करता येतात.

Healthy Breakfast

|

sakal

मूग डाळीचे धिरडे

मूग डाळ पचायला हलकी आणि प्रथिनांचा उत्तम स्रोत आहे. कमी तेलात बनवलेले धिरडे (चिल्ला) वजनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक उत्तम भारतीय नाश्ता आहे.

Healthy Breakfast

|

sakal

अंडी

अंड्यामध्ये उच्च दर्जाचे प्रोटीन असते. सकाळी उकडलेली अंडी किंवा ऑम्लेट खाल्ल्याने चयापचय क्रिया (Metabolism) वेगवान होते, ज्यामुळे चरबी जाळण्यास मदत होते.

Healthy Breakfast

|

sakal

मेथी किंवा पालकाचे थालीपीठ

बाजरी, ज्वारी किंवा नाचणीच्या पिठात मेथी किंवा पालक घालून केलेले थालीपीठ फायबर आणि लोहयुक्त असते. हे रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास आणि वजन कमी करण्यास गुणकारी ठरू शकते.

Healthy Breakfast

|

sakal

सुका मेवा आणि बिया

बदाम, अक्रोड, चिया सीड्स किंवा जवस (Flax seeds) नाश्त्यात समाविष्ट करा. यातील ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स शरीरातील सूज कमी करण्यास आणि वजन घटवण्यास मदत करतात.

Healthy Breakfast

|

sakal

ताजी फळे

सकाळी सफरचंद, पपई किंवा टरबूज यांसारखी फायबरयुक्त फळे खावीत. फळांमधील नैसर्गिक साखर गोड खाण्याची इच्छा (Cravings) कमी करते.

Healthy Breakfast

|

sakal

दही किंवा ताक

नाश्त्यासोबत एक वाटी दही घेतल्याने पचनसंस्था सुधारते. उत्तम पचन हे वजन कमी करण्याच्या प्रवासातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे.

Healthy Breakfast

|

sakal

'या' 5 गोष्टी चुकूनही थेट चेहऱ्यावर लावू नका

येथे क्लिक करा