गुहेत अडकला... 137 जणांनी प्रयत्न केले; तरीही बाहेर काढता आलं नाही! नेमकं काय घडलं?

Vinod Dengale
सुट्टी एन्जॉय करायला गेलेला 26 वर्षीय तरुण पण त्याच्या एका चुकीच्या निर्णयाने तो जिवंतपणीच गुहेत दफन झाला.
Holiday Enjoy
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24 नोव्हेंबर 2009 रोजी जॉन जोन्स मित्रांसोबत अमेरिकेतली Nutty Putty Cave मध्ये गेला. ही गुहा जगातील सर्वात धोकादायक गुहांपैकी एक मानली जात होती.
Horrible Cave
eSakal
या गुहेत इतके अरुंद बोगदे होते की श्वास घेणेसुद्धा कठीण होतं. यापूर्वीही येथे अनेक जण अडकले होते.
Inside Cave
eSakal
गुहेत जॉनने 'Birth Canal' नावाचा धोकादायक मार्ग निवडला. पण एका चुकीच्या वळणामुळे तो डेड एंड (Dead End) मध्ये शिरला.
Wrong Turn
eSakal
10×18 इंचांच्या अरुंद फटीत जॉन डोकं खाली, पाय वर अशा अवस्थेत अडकला की त्याला स्वतःला हलवणंसुद्धा अशक्य झालं.
Trapped Inside Cave
eSakal
त्याचा भाऊ जॉशने अनेक प्रयत्न केले, पण जॉनला बाहेर काढता आलं नाही. अखेर तब्बल 137 जणांचं बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचलं.
Rescue Operation
eSakal
पुली सिस्टिमच्या मदतीने जॉनला बाहेर काढण्याचे प्रयत्न झाले तसेच शेवटी पाय तोडून त्याला बाहेर काढण्याचा निर्णय झाला.
Last Try
eSakal
मात्र 27 तास उलट्या अवस्थेत अडकल्यामुळे जॉनचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी मृत्यूचं कारण कार्डियाक अरेस्ट आणि रक्त डोक्यात साचणं असल्याचं सांगितलं.
Deadly End
eSakal
जॉनचा मृतदेह बाहेर काढणं अशक्य होतं. म्हणून त्यालाच त्या गुहेत कायमचं दफन करण्यात आलं.
Cave Death
eSakal
या दुर्घटनेनंतर नटी पटी केव्ह कायमची बंद करण्यात आली.आजही ही घटना जगातील सर्वात भीषण Cave rescue Story म्हणून ओळखली जाते.
Cave Closed
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Why Is Old Monk Out of Stock? Will It Return to Stores?
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