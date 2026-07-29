ओट्समध्ये कोणकोणते हेल्दी घटक असतात?

संतोष कानडे

ओट्स

ओट्स हे एक अत्यंत पौष्टिक आणि आरोग्यदायी धान्य मानले जाते, ज्यामध्ये शरीराला निरोगी ठेवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे पोषक घटक आढळतात.

फायबर

बीटा-ग्लुकन फायबर हे ओट्समध्ये असलेले विशेष विरघळणारे फायबर शरीरातील खराब कोलेस्टेरॉल कमी करून हृदयाचे आरोग्य राखण्यास मदत करते.

प्रथिने

इतर धान्यांच्या तुलनेत ओट्समध्ये प्रथिनांचे प्रमाण जास्त असते, जे स्नायूंच्या बळकटीसाठी आणि विकासासाठी आवश्यक आहे.

अँटीऑक्सिडंट्स

ओट्समध्ये अॅव्हेनॅन्थ्रामाइड्स नावाचे विशेष अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीरातील जळजळ कमी करतात आणि रक्तदाब नियंत्रित ठेवतात.

इन्सुलिनची कार्यक्षमता

हा घटक शरीरातील इन्सुलिनची कार्यक्षमता सुधारून रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतो.

मॅगनिज

ओट्समध्ये मॅंगनिजचे प्रमाण भरपूर असते, जे हाडांच्या आरोग्यासाठी आणि शरीराच्या चयापचय क्रियेसाठी उत्तम मानले जाते.

लोह

शरीरात रक्ताची कमतरता म्हणजेच अ‍ॅनिमियाचा त्रास टाळण्यासाठी ओट्समधील लोह हा घटक अत्यंत फायदेशीर ठरतो.

रोगप्रतिकारक शक्ती

रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यासाठी आणि शरीरातील पेशींच्या चांगल्या वाढीसाठी ओट्समधील झिंक आणि कॉपर हे घटक मदत करतात.

व्हिटॅमिन

ओट्समध्ये व्हिटॅमिन बी १ आणि बी ५ भरपूर प्रमाणात असते, जे शरीराला दिवसभर कार्य करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा देण्याचे काम करतात.

अवाजवी भूक

ओट्स खाल्ल्यानंतर जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे अवाजवी भूक लागत नाही आणि वजन नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.

निरोगी चरबी

ओट्समध्ये निरोगी चरबी असते, जी शरीराला हानी न पोहोचवता आवश्यक फॅटी ॲसिड्सचा पुरवठा करते.

ओट्स नेमके कशापासून तयार होतात? किती हेल्दी आहेत?

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