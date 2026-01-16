झटपट फिट व्हायचंय? ‘हा’ पदार्थ असा खा अन् पोटाचा फॅट, वजन कमी करा!

सुपरफूड ओट्स

ओट्समध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर आणि पोषक तत्वे असतात, जे वजन कमी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी मानले जातात.

मसाला ओट्स की दुधातील ओट्स?

आहारतज्ज्ञांच्या मते, पॅकेटमधील मसाला ओट्सपेक्षा दुधात भिजवलेले साधे ओट्स आरोग्यासाठी जास्त फायदेशीर असतात.

मसाला ओट्स का टाळावेत?

मसाला ओट्समध्ये अतिरिक्त मसाले, प्रिझर्व्हेटिव्हज आणि सोडियमचे प्रमाण जास्त असल्याने वजन वाढण्याची शक्यता असते.

'ओव्हरनाईट सोक्ड' ओट्स

वजन घटवण्यासाठी ओट्स रात्री दुधात भिजवून ठेवावेत आणि सकाळी नाश्त्याला खावेत, यालाच 'ओव्हरनाईट ओट्स' म्हणतात.

ताज्या फळांची जोड

सकाळी ओट्स खाण्यापूर्वी त्यात सफरचंद, केळी किंवा बेरीज यांसारखी ताजी फळे टाकल्यास त्याचे पोषणमूल्य अधिक वाढते.

बियांचा वापर (Seeds)

ओट्समध्ये भोपळ्याच्या बिया, अळशी किंवा खरबुजाच्या बिया टाकल्याने शरीराला ओमेगा-३ आणि प्रथिने मुबलक मिळतात.

कधीही खा ओट्स

ओट्स हे केवळ नाश्त्यालाच नाही, तर दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणातही पर्याय म्हणून तुम्ही खाऊ शकता.

आहारतज्ज्ञांचा सल्ला

साखर टाळून आणि नैसर्गिक पदार्थांचा वापर करून ओट्स खाल्ल्यास तुमचे वजन झपाट्याने कमी होण्यास मदत होईल.

