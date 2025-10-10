ऑक्टोबरमधील संकष्टी चतुर्थी का आहे खास? जाणून घ्या चंद्रोदयाची वेळ

Monika Shinde
गणेश भक्तांसाठी ही चतुर्थी विशेष महत्वाची मानली जाते. जाणून घ्या यामागचं करा आणि आणि चंद्रोदयाची वेळ.
संकष्टी चतुर्थी ही गणपतीची कृपा मिळवण्यासाठी केली जाणारी उपासना आहे.
२०२५ मध्ये संकष्टी चतुर्थी १० ऑक्टोबर, शुक्रवार या दिवशी आहे.
या दिवशी सिद्धी योग आणि कृतिका नक्षत्र आहे. हे योग गणेश पूजेसाठी अत्यंत शुभ मानले जातात. त्यामुळे यंदाची चतुर्थी अधिक फलदायी आहे.
या दिवशी सकाळी गणेश पूजन, मंत्रपठण, व्रत आणि आरती केली जाते. भक्त दिवसभर उपवास ठेवून संध्याकाळी चंद्रदर्शनानंतर उपवास सोडतात.
१० ऑक्टोबर २०२५ रोजी चंद्रद्रोय रात्री ८. ३० वाजता होणार आहे. यानंतर चंद्राला अर्घ्य देऊनच व्रत पूर्ण केलं जातं.