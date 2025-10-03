Best Tourist Destinations : ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये 'ही' आहेत भारतात भेट देण्यासारखी ठिकाणं; आजच करा प्लॅन!

सकाळ डिजिटल टीम
ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर हे महिने प्रवासासाठी सर्वाधिक योग्य मानले जातात. या काळात हवामान ना खूप गरम असते, ना खूप थंड. त्यामुळे सहलीसाठी ही उत्तम वेळ असते.
जर तुम्ही भारतातील पर्यटनाची योजना आखत असाल, तर या काळात काही ठिकाणे नक्कीच भेट देण्यासारखी आहेत. येथे तुम्हाला साहस, इतिहास, निसर्गसौंदर्य आणि संस्कृती यांचा अनोखा संगम अनुभवता येईल.
विदेशी पर्यटकांचे आवडते ठिकाण असलेले मुंबई शहर एक उत्तम पर्याय आहे. समुद्रकिनारे, मंदिरे, ऐतिहासिक वास्तू आणि गजबजलेले जीवन यामुळे मुंबई प्रवास अविस्मरणीय ठरतो.
कुटुंबासोबत किंवा मित्रांसह गोवा हा नेहमीच टॉप लिस्टमध्ये असतो. समुद्रकिनारे, वॉटर स्पोर्ट्स आणि रात्रीच्या पार्ट्यांसाठी गोवा परिपूर्ण आहे.
गुजरातमधील कच्छ हे एक आकर्षक पर्यटन स्थळ आहे. येथे पांढरे वाळवंट, स्थानिक चविष्ट खाद्यपदार्थ आणि साहसी उपक्रम अनुभवायला मिळतात.
गुलाबी शहर जयपूर हे या हंगामात नक्कीच भेट द्यावे असे ठिकाण आहे. किल्ले, राजवाडे, बाजारपेठा आणि राजस्थानी संस्कृती यामुळे जयपूर प्रवाशांना नेहमीच भुरळ घालते.
शहरी जीवनाचा आनंद घ्यायचा असेल तर बंगळूर हे उत्तम ठिकाण आहे. आधुनिक कॅफे, पब संस्कृती आणि रंगीबेरंगी नाईटलाइफ यामुळे बंगळूर तरुणांना विशेष आकर्षित करते.
जर तुम्हाला इतिहास आणि खाद्यसंस्कृती आवडत असेल, तर लखनऊ तुमच्यासाठी सर्वोत्तम आहे. नवाबी परंपरा, स्वादिष्ट कबाब आणि ऐतिहासिक इमारती येथे पर्यटकांचे स्वागत करतात.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ही प्रवाशांसाठी नेहमीच खास राहिली आहे. ऐतिहासिक स्मारके, बाजारपेठा, खाद्यपदार्थ आणि सांस्कृतिक अनुभवांनी भरलेले हे ठिकाण एकदा तरी नक्कीच एक्सप्लोर करावे.
