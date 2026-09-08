३ हृदय असणारा प्राणी, रक्ताचा रंग असतो निळा; तुम्हाला माहितीय का?

सकाळ डिजिटल टीम

३ हृदय

ऑक्टोपस या समुद्रात आढळणाऱ्या प्राण्याच्या शरीरात ३ हृदय असतात.

Octopus

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Esakal

३ हृदयांचं कार्य

ऑक्टोपसला तीन हृदय असले तरी ते एकसारखं काम करत नाहीत. त्यांचे कार्य वेगवेगळे असते.

Octopus

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Esakal

दोन हृदय

ऑक्टोपसच्या दोन हृदयांचे काम कानाच्या पुढच्या भागापर्यंत रक्त पोहोचवणं हे असतं.

Octopus

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Esakal

तिसरं

तिसरं हृदय शरीराच्या इतर भागात रक्त वाहून नेण्याचं काम करते.

Octopus

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Esakal

सागरी जीव

ऑक्टोपस हा समुद्रात आढळणारा एक वेगळा जीव आहे.

Octopus

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Esakal

हाडं नसतात

ऑक्टोपसच्या शरीरात हाडे नसतात. तो त्याच्या शरीराचा रंगही बदलू शकतो.

Octopus

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Esakal

धोका जाणवल्यास

एखाद्या ठिकाणी धोका जाणवल्यास ऑक्टोपस द्रवपदार्थ सोडून पळू शकतात.

Octopus

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Esakal

रक्ताचा रंग

ऑक्टोपसचं रक्त मानवी रक्ताप्रमाणे लाल रंगाचं नसतं.

Octopus

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Esakal

खास पदार्थ

ऑक्टोपसच्या रक्ताचा रंग निळा दिसतो. एका खास प्रकारच्या पदार्थामुळे रंग निळा दिसतो.

Octopus

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Esakal

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Plane Fuel

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Esakal

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