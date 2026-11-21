Varsha Balhe
आजच्या मल्टिप्लेक्ससारखी पूर्वी सिनेमागृहे नव्हती. त्या काळात एकाच मोठ्या पडद्यावर चित्रपट दाखवले जायचे. या सिनेमागृहांना सिंगल स्क्रीन टॉकीज असं म्हणायचे.
Old Cinema Theatres in India
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पूर्वी सिनेमागृहांच्या बाहेर चित्रपटांची मोठी पोस्टर्स लावली जायची. काही ठिकाणी कलाकारांचे मोठे कटआऊट्सही असायचे. सिनेमागृहाच्या नावाचे मोठे फलक लावलेले असायचे.
Old Cinema Theatres in India
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नवीन चित्रपट लागला की तिकीट खिडकीबाहेर लोकांच्या लांबच लांब रांगा लागायच्या. तिकीट घेण्यासाठी लोकांना बराच वेळ थांबावं लागायचं.
Old Cinema Theatres in India
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सिनेमागृहात तिकिटाच्या दरानुसार वेगवेगळे विभाग असायचे. पुढच्या बाजूला स्टॉल, मधल्या भागात ड्रेस सर्कल आणि वरच्या बाजूला बाल्कनी असायची.
Old Cinema Theatres in India
esakal
पूर्वी सिनेमागृहात एकच मोठा पडदा असायचा. चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी पडद्यासमोर मोठा मखमली पडदा लावलेला असायचा. चित्रपट सुरू होताना तो हळूहळू बाजूला केला जायचा.
Old Cinema Theatres in India
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पूर्वी चित्रपट दाखवण्यासाठी डिजिटल प्रोजेक्टर नव्हते. त्याऐवजी मोठ्या फिल्म रिळांचा वापर केला जायचा. प्रोजेक्टरच्या मदतीने या रिळांमधील चित्रं मोठ्या पडद्यावर दाखवली जायची.
Old Cinema Theatres in India
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चित्रपटाच्या मध्यंतरात सिनेमागृहातील दिवे लागायचे. त्यावेळी समोसा, चहा आणि कोल्ड्रिंक्स विकणारे विक्रेते प्रेक्षकांपर्यंत यायचे. अनेक जण मध्यंतरात खाण्याचा आनंद घ्यायचे.
Old Cinema Theatres in India
esakal
बाल्कनीत बसून चित्रपट पाहण्याची मजा काही वेगळीच असायची. इथल्या खुर्च्या इतर विभागांपेक्षा अधिक आरामदायी असायच्या. त्यामुळे बाल्कनीच्या तिकिटाचे दरही जास्त असायचे.
Old Cinema Theatres in India
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