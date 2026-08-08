Old Monk चे 3 प्रकार बॅन; पण हे 4 प्रकार बॅन नाहीत!

Vinod Dengale
FSSAI ने Old Monk, Royal Challenge, McDowell's No.1, Antiquity Blue आणि Bagpiper ब्रँडवर कारवाई केली आहे.
4 Brand Ban
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Old Monk वरील बॅन हा सर्व प्रकारच्या दारूवर झालेल्या नसून फक्त 3 प्रकारांवर झाला आहे.
3 Variants
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Old Monk चे Old Monk The Legend, Old Monk Gold Reserve आणि Old Monk XXX Matured Rum हे बॅन झाले आहेत.
Ban Variants
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दारूमधील कृत्रिम फ्लेव्हरिंग आणि लेबलिंगशी संबंधित मुद्द्यांमुळे या प्रकारांवर FSSAI ने यांच्यावर कारवाई केली आहे.
FSSAI Action
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3 प्रकार बंद झाले असले तरी Old Monk ब्रँडचे इतर 4 प्रकारांबाबत कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
3 Variants Ban
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Old Monk Classic XXX Rum, Old Monk Coffee Rum, Old Monk Amber Rum
आणि Old Monk White Rum हे 4 प्रकार उपलब्ध राहू शकतात.
4 Variants
eSakal
या 4 प्रकरांबाबत काही कारवाई झालेली नसून पुढच्या काळात हे प्रकार बाजारात येऊ शकतात असे म्हटले जात आहे.
Brand
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