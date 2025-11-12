तब्बल 1000 वर्षे जुन्या आहेत भारतातल्या या 10 अद्भुत वास्तू, आजही सुंदरता आहे जशीच्या तशी..पाहा फोटो

Saisimran Ghashi
भारत १,००० वर्षांहून अधिक जुन्या असंख्य स्मारकांसाठी ओळखला जातो. ही स्मारके आजही मजबूत आणि सुंदर आहेत.
Ancient Indian Heritage photos
या इमारती केवळ कला-वास्तुकलेची उदाहरणे नाहीत तर इतिहास आणि संस्कृतीची झलक देतात.
Architectural Strength photos
१००० वर्षांहून अधिक जुनी असूनही या अद्भुत इमारतींचे सौंदर्य अजूनही कायम आहे.
Unfading Beauty of india photos
ही नऊ स्मारके भारताच्या प्राचीन वास्तुकलेच्या वैभवाचे आणि टिकाऊपणाचे प्रतीक आहेत.
Historical photos india
तिसऱ्या शतकात मौर्य सम्राट अशोकाने बांधलेला हा जगातील सर्वात जुन्या बौद्ध स्मारकांपैकी एक आहे. त्याच्या भव्य घुमटात बुद्धांचे अवशेष आहेत आणि चारही बाजूंना उत्कृष्ट दगडी कोरीवकाम व सुंदर कमानी आहेत.
Sanchi Stupa photos
तामिळनाडूत आठव्या शतकात पल्लव राजा नरसिंहवर्मन दुसरा याने बांधले. हे प्राचीन द्रविड वास्तुकलेचे उत्तम उदाहरण असून १,००० वर्षांहून अधिक काळ मजबूत उभे आहे.
Shore Temple, Mahabalipuram photos
आठव्या शतकात एकाच दगडात वरपासून खालपर्यंत कोरलेले. भगवान शिवाला समर्पित हे मंदिर त्याच्या गूढता आणि कलात्मकतेसाठी जगप्रसिद्ध आहे.
Kailasa Temple, Ellora photos
९५० ते १०५० दरम्यान चंडेला राजवंशाने बांधले. उत्कृष्ट शिल्पकला आणि कारागिरी; देव-देवता, नृत्य आणि जीवनाचे विविध पैलू कलात्मकतेने दर्शविले आहेत.
Khajuraho Temple Complex photos
तिसऱ्या शतकात सम्राट अशोकाच्या कारकिर्दीत बांधलेल्या. घन ग्रॅनाइटपासून बनवलेल्या या भारतातील सर्वात जुन्या दगडी बांधकामांपैकी एक असून भिंती आरशासारख्या चमकतात.
Barabar Caves photos
इ.स. १०१० मध्ये राजराज चोल प्रथम यांनी बांधले. पूर्णपणे ग्रॅनाइटचे; २०० फूट उंच, भगवान शिवाला समर्पित आणि ८० टन वजनाच्या अखंड दगडाने सजलेले.
Brihadeeswarar Temple, Tamil Nadu photos
११ व्या शतकात बांधलेले. कलिंग शैलीत; भगवान शिवाला समर्पित, १८० फूट उंच आणि भोवती अनेक लहान मंदिरे आहेत.
Lingaraj Temple photos
१२५० मध्ये पूर्व गंगा राजवंशातील राजा नरसिंह देव प्रथम यांनी बांधले. सूर्य देवाला समर्पित; सात घोडे आणि २४ चाके असलेल्या भव्य रथाच्या आकाराचे.
Konark Sun Temple photos
सातव्या शतकात बांधले. भगवान शिवाला समर्पित; हंपीतील सर्वात जुनी वास्तू. उंच गोपुरम, गुंतागुंतीचे कोरीव खांब आणि भित्तीचित्रे विजयनगर साम्राज्याच्या समृद्धीचे प्रतिबिंबित करतात.
Virupaksha Temple, Hampi photos
