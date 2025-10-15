निजामांच्या काळात कसा होता आपला भारत देश? कल्पनेपलीकडची 10 ऐतिहासिक छायाचित्रे, पाहून वाटेल आश्चर्य

Saisimran Ghashi
निजामांनी ब्रिटिश संरक्षणाखाली स्वतंत्र संस्थान चालवले, जे १७२४ ते १९४८ पर्यंत टिकले.
कृषी आणि हिरे व्यापाराने संस्थान श्रीमंत झाले, विशेषतः गोलकुंडा खाणींमुळे.
उर्दू भाषेत हा राज्यकारभार चालवला गेला.
सामान्य लोकांना प्राथमिक शिक्षण मिळाले नाही, फक्त उच्चवर्गीयांसाठी शाळा होत्या.
निजामचे खासगी सैन्य 'रजाकार' हिंसाचार आणि दडपशाहीसाठी कुप्रसिद्ध होते.
हिंदू-मुस्लिम संस्कृतींचे संमिश्रण झाले, चारमिनारसारखी वास्तुकला उभी राहिली.
मराठवाडा मुक्ती संग्राम, ऑपरेशन पोलो झाले आणि निजाम सरकारला शरण आले
१९४८ मध्ये भारतीय सैन्याने संस्थान विलीन करून निजामशाहीचा अंत केला.
