निजामांच्या काळात कसा होता आपला भारत देश? कल्पनेपलीकडची 10 ऐतिहासिक छायाचित्रे, पाहून वाटेल आश्चर्य

Saisimran Ghashi

राजकीय स्वायत्तता

निजामांनी ब्रिटिश संरक्षणाखाली स्वतंत्र संस्थान चालवले, जे १७२४ ते १९४८ पर्यंत टिकले.

आर्थिक समृद्धी

कृषी आणि हिरे व्यापाराने संस्थान श्रीमंत झाले, विशेषतः गोलकुंडा खाणींमुळे.

प्रशासकीय व्यवस्था

उर्दू भाषेत हा राज्यकारभार चालवला गेला.

शिक्षणाचा अभाव

सामान्य लोकांना प्राथमिक शिक्षण मिळाले नाही, फक्त उच्चवर्गीयांसाठी शाळा होत्या.

सैन्य शक्ती

निजामचे खासगी सैन्य 'रजाकार' हिंसाचार आणि दडपशाहीसाठी कुप्रसिद्ध होते.

सांस्कृतिक मिश्रण

हिंदू-मुस्लिम संस्कृतींचे संमिश्रण झाले, चारमिनारसारखी वास्तुकला उभी राहिली.

मराठवाडा मुक्ती संग्राम

मराठवाडा मुक्ती संग्राम, ऑपरेशन पोलो झाले आणि निजाम सरकारला शरण आले

स्वातंत्र्योत्तर अंत

१९४८ मध्ये भारतीय सैन्याने संस्थान विलीन करून निजामशाहीचा अंत केला.

