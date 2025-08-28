पाकिस्तानच्या 'जैश-ए-मोहम्मद'चे 3 दहशतवादी घुसले बिहारमध्ये, फोटो व्हायरल..!

Saisimran Ghashi

दहशतवादी घुसखोरीचा धोका

बिहारमध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या तीन पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी नेपाळमार्गे घुसखोरी केल्याची माहिती समोर आली आहे.

Jaish-e-Mohammed terrorists bihar photos | esakal

हाय अलर्ट जारी

पोलिस मुख्यालयाने २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी बिहारमध्ये तातडीने हाय अलर्ट जारी केला आहे

Jaish-e-Mohammed terrorists photo | esakal

दहशतवाद्यांची ओळख

हसनैन अली (रावळपिंडी), आदिल हुसेन (उमरकोट), आणि मोहम्मद उस्मान (बहावलपूर) अशी दहशतवाद्यांची नावे आहेत.

pakistan terrorists bihar photos | esakal

नेपाळमार्गे प्रवेश

हे तिन्ही दहशतवादी काठमांडूमधून ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात बिहारमध्ये दाखल झाल्याची शंका आहे.

nepal route pakistani terrorists images | esakal

पोलिसांची सतर्कता

बिहार पोलिसांनी दहशतवाद्यांचे फोटो आणि पासपोर्ट माहिती जाहीर करून सीमावर्ती जिल्ह्यांना सतर्क केले आहे

Jaish-e-Mohammed bihar news | esakal

निवडणूक पार्श्वभूमीवर खबरदारी

विधानसभा निवडणुकीमुळे पोलिस संभाव्य दहशतवादी कारवायांवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.

Bihar Security alert | esakal

गुप्तचर यंत्रणेला आदेश

सर्व जिल्ह्यांतील गुप्तचर यंत्रणेला संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचे आणि कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Bihar terrorists photos | esakal

सुरक्षा व्यवस्था कडक

एसआयआर आणि विरोधी नेत्यांच्या भेटींच्या पार्श्वभूमीवर बिहारमधील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कठोर करण्यात आली आहे.

terrorists photos | esakal

