छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सोन्याचा दर किती होता? आजवर किती बदल झाला..

Saisimran Ghashi
शिवरायांच्या काळात (सोळाव्या) एक तोळा सोने १५-२० रुपयांना होते.
Gold Price at shivaji maharaj era
esakal
शिवरायांच्या काळात मुघल सोने रुपयांऐवजी तोळे आणि मोहरांमध्ये मोजले जात असे.
Gold Measurement Method in shivaji maharaj era
esakal
आज २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत १२१,२०० आहे.
Gold Price Today
esakal
शिवरायांच्या काळापासून सोन्याची किंमत अंदाजे सहा हजार पटीने वाढली आहे.
mughal era gold prices
esakal
अकबराच्या राजवाड्यांच्या भिंती सोन्याने मढवलेल्या होत्या.
esakal
राजांच्या तलवारींपासून राण्यांच्या दागिन्यांपर्यंत सर्व काही खऱ्या सोन्याने मढवलेले होते.
Gold in Mughal Palaces
esakal
अकबराच्या काळात भारत 'सोने की चिडिया' म्हणून ओळखले जात असे आणि सोने निर्यात केले जात होते.
India Golden Bird
esakal
सोन्याच्या किमतीत वाढ महागाई, मागणी, जागतिक अस्थिरता आणि चलन अवमूल्यनामुळे झाली आहे.
Reasons for Gold Price Increase
esakal
तेव्हा सामान्य व्यक्ती मासिक उत्पन्नातून काही तोळे सोने खरेदी करू शकत होती.
shivaji maharaj times gold rate
esakal
आज सोने गुंतवणूक आणि सुरक्षिततेचे विश्वासार्ह साधन बनले आहे.
Gold Importance Today
esakal
esakal