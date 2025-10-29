छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सोन्याचा दर किती होता? आजवर किती बदल झाला..

शिवरायांच्या काळात सोन्याची किंमत

शिवरायांच्या काळात (सोळाव्या) एक तोळा सोने १५-२० रुपयांना होते.

Gold Price at shivaji maharaj era

सोन्याचे मोजमाप पद्धत

शिवरायांच्या काळात मुघल सोने रुपयांऐवजी तोळे आणि मोहरांमध्ये मोजले जात असे.

Gold Measurement Method in shivaji maharaj era

आज सोन्याची किंमत

आज २४ कॅरेट सोन्याच्या १० ग्रॅमची किंमत १२१,२०० आहे.

Gold Price Today

किंमतवाढ

शिवरायांच्या काळापासून सोन्याची किंमत अंदाजे सहा हजार पटीने वाढली आहे.

mughal era gold prices

मुघल राजवाड्यांमध्ये सोने

अकबराच्या राजवाड्यांच्या भिंती सोन्याने मढवलेल्या होत्या.

सोन्याचा वापर दागिन्यांमध्ये

राजांच्या तलवारींपासून राण्यांच्या दागिन्यांपर्यंत सर्व काही खऱ्या सोन्याने मढवलेले होते.

Gold in Mughal Palaces

भारताची सोन्याची स्थिती

अकबराच्या काळात भारत 'सोने की चिडिया' म्हणून ओळखले जात असे आणि सोने निर्यात केले जात होते.

India Golden Bird

किंमतवाढीची कारणे

सोन्याच्या किमतीत वाढ महागाई, मागणी, जागतिक अस्थिरता आणि चलन अवमूल्यनामुळे झाली आहे.

Reasons for Gold Price Increase

सामान्य माणसाची खरेदी क्षमता

तेव्हा सामान्य व्यक्ती मासिक उत्पन्नातून काही तोळे सोने खरेदी करू शकत होती.

shivaji maharaj times gold rate

सोन्याचे आजचे महत्त्व

आज सोने गुंतवणूक आणि सुरक्षिततेचे विश्वासार्ह साधन बनले आहे.

Gold Importance Today

