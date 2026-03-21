कोकणची अस्सल चव! अशी बनवा पारंपारिक'ओल्या काजूची भाजी'!

Aarti Badade

कोकणी मेजवानी

फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात कोकणात मिळणाऱ्या ओल्या काजूगरांची भाजी (उसळ) ही खवय्यांसाठी एक पर्वणीच असते.

मुख्य साहित्य

यासाठी तुम्हाला हवे आहेत २ कप सोललेले ओले काजूगर, भाजलेलं खोबरं-कांद्याचं वाटण आणि झणझणीत मालवणी मसाला.

Olya Kajuchi Bhaji

Sakal

काजूगरांची तयारी

सर्वात आधी ओले काजूगर सोलून घ्या; जर ते थोडे कडक असतील तर २-३ तास पाण्यात भिजत ठेवा जेणेकरून ते छान मऊ होतील.

फोडणी आणि मसाला

कढईत तेल गरम करून मोहरी, जिरे, कढीपत्ता आणि कांद्याची फोडणी द्या. त्यात हळद आणि मालवणी मसाला घालून खमंग परतून घ्या.

वाटण आणि शिजवणे

आता यात भिजवलेले काजूगर आणि तयार केलेले खोबऱ्याचे वाटण घाला. गरजेनुसार गरम पाणी घालून सर्व जिन्नस एकत्र करा.

मंद आचेवर वाफ काढा

चवीनुसार मीठ घालून झाकण ठेवा आणि काजू पूर्णपणे मऊ होईपर्यंत (सुमारे १५-२० मिनिटे) मंद आचेवर छान शिजवून घ्या.

गरमागरम सर्व्ह करा

वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर पेरा. ही चविष्ट भाजी तुम्ही गरमागरम भाकरी, चपाती किंवा भातासोबत खाऊ शकता.

