भारतातील 'या' गावातील लोक चप्पल बूट घालत नाहीत! कारण काय?

Aarti Badade
तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की भारतात एक असे गाव आहे जिथे कोणीही चप्पल किंवा बूट घालत नाही.
village of Andaman near Chennai, no one wears footwear
Sakal
चेन्नईपासून सुमारे ४५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या छोट्या गावाचे नाव अंदमान आहे.
village of Andaman near Chennai, no one wears footwear
Sakal
या गावातील बहुसंख्य लोक शेतकरी आहेत आणि येथील मुलेही चपलांशिवायच शाळेत जातात.
village of Andaman near Chennai, no one wears footwear
Sakal
केवळ वृद्ध किंवा आजारी लोकच चप्पल आणि बूट घालून चालतात. पण इतर अनेकजण चप्पल हातात घेऊन चालताना दिसतात.
village of Andaman near Chennai, no one wears footwear
Sakal
यामागे लोकांची एक खास श्रद्धा आहे. येथील लोकांचा विश्वास आहे की मुथ्यालम्मा नावाची एक देवी गावाचे रक्षण करते.
village of Andaman near Chennai, no one wears footwear
Sakal
जसे लोक मंदिरात जाताना चप्पल काढतात, त्याचप्रमाणे येथील लोकही देवीच्या श्रद्धेपोटी संपूर्ण गावाला एक मंदिर मानतात.
village of Andaman near Chennai, no one wears footwear
Sakal
म्हणूनच, देवीच्या आदरासाठी या गावातील लोक चप्पल किंवा बूट न घालण्याची परंपरा पाळतात.
village of Andaman near Chennai, no one wears footwear
Sakal
History of the First Vegetable
Sakal