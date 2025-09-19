भारतातील 'या' गावातील लोक चप्पल बूट घालत नाहीत! कारण काय?

चप्पल न घालता फिरणे

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की भारतात एक असे गाव आहे जिथे कोणीही चप्पल किंवा बूट घालत नाही.

हे गाव आहे तरी कुठे?

चेन्नईपासून सुमारे ४५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या छोट्या गावाचे नाव अंदमान आहे.

शेतकरी आणि मुले

या गावातील बहुसंख्य लोक शेतकरी आहेत आणि येथील मुलेही चपलांशिवायच शाळेत जातात.

हातात घेतात चप्पल

केवळ वृद्ध किंवा आजारी लोकच चप्पल आणि बूट घालून चालतात. पण इतर अनेकजण चप्पल हातात घेऊन चालताना दिसतात.

श्रद्धा आणि देवी

यामागे लोकांची एक खास श्रद्धा आहे. येथील लोकांचा विश्वास आहे की मुथ्यालम्मा नावाची एक देवी गावाचे रक्षण करते.

मंदिरासारखे गाव

जसे लोक मंदिरात जाताना चप्पल काढतात, त्याचप्रमाणे येथील लोकही देवीच्या श्रद्धेपोटी संपूर्ण गावाला एक मंदिर मानतात.

परंपरा आणि आदर

म्हणूनच, देवीच्या आदरासाठी या गावातील लोक चप्पल किंवा बूट न घालण्याची परंपरा पाळतात.

