'या' 6 ओमेगा-3 फॅटी अॅसिडयुक्त पदार्थांचे सेवन हृदयासाठी फायदेशीर

Puja Bonkile

ओमेगा-३

ओमेगा-३ समृद्ध शाकाहारी पदार्थ हृदयाच्या आरोग्यासाठी शक्तिशाली असते.

हृदयासंबंधित आजार

तसेच हृदयासंबंधित अनेक आजार देखील दूर राहू शकतात.

heart care

जवस

जवसमध्ये ओमेगा ३ मुबलक प्रमाणात असते. यामुळे हृदयाचे आरोग्य देखील निरोगी राहते.

चिया बीया

चिया बीयांमध्ये ओमेगा भरपुर प्रमाणात असते. तुम्ही याचे नियमितपणे सेवन केल्यास हृदयाचे आरोग्य निरोगी राहू शकते.

अक्रोड

अक्रोडमध्ये प्रथिने, फायबर, तांबे मुबलक प्रमाणात असतात. याचे नियमितपणे सेवन केल्यास रक्तवाहिन्या सुधारतात.

सोयाबीन

उकडलेल्या सोयाबीनमध्ये अनेक पोषक घटक असतात. याचे सेवन केल्याने हृदयाचे आरोग्य निरोगी राहते.

स्प्राउट

मोड आलेले कडधान्य नियमितपणे खाल्याने हृदयाचे आरोग्य निरोगी राहते.

पालक

पालेभाज्यांमध्ये मुबलक प्रमाणात ओमेगा ३ फॅटी अॅसिड असते. यामुळे आहारात याचा समावेश केल्यास हृदय निरोगी राहते.

