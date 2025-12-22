एका क्लिकमध्ये डिलिट फोटो परत! मोबाईलमधील लपलेलं सीक्रेट जाणून घ्या

Puja Bonkile
अनेक फोन गॅलरी अॅप्समध्ये Recently Deleted किंवा Trash फोल्डर असते. पण डिलिट केलेले फोटो आणि व्हिडिओ ३०दिवस स्टोअर राहतात.
गुगल फोटोमध्ये Trash फोल्डरमध्ये फोटो ६० दिवस राहतात.
या फोल्डरमध्ये जाउन फोटो सर्च करुन रिस्टोअऱ करू शकता.
जसे की गुगल फोटोमध्ये लायब्ररी Trash मध्ये जाउन फोटो सिलेक्ट करुन रिस्टोअर करु शकता.
जर फोटो Recently Deleted या Trash मध्ये मिळत नाही तर Google Play Store वरुन Diskdigger सारखे अॅप डाउनलोड करु शकता.
या अॅपचा वापर करुन डिलिट केलेले फोटो रिस्टोअर करु शकता.
हे अॅप फ्रि मध्ये वापरु शकता.
जर फोटो डिलिट करुन खुप जास्त दिवस झाले असेल तर रिकव्हर होऊ शकत नाही.
फोनमध्ये नेहमी ऑटो बॅकअप सुरु ठेवा. यामुळे फोटो डिलिट झाल्यास रिस्टोअर करणे सोपे होते.
