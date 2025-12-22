एका क्लिकमध्ये डिलिट फोटो परत! मोबाईलमधील लपलेलं सीक्रेट जाणून घ्या

Puja Bonkile

फोन गॅलरी

अनेक फोन गॅलरी अॅप्समध्ये Recently Deleted किंवा Trash फोल्डर असते. पण डिलिट केलेले फोटो आणि व्हिडिओ ३०दिवस स्टोअर राहतात.

गुगल फोटो

गुगल फोटोमध्ये Trash फोल्डरमध्ये फोटो ६० दिवस राहतात.

फोटो सर्च

या फोल्डरमध्ये जाउन फोटो सर्च करुन रिस्टोअऱ करू शकता.

फोटो सिलेक्ट

जसे की गुगल फोटोमध्ये लायब्ररी Trash मध्ये जाउन फोटो सिलेक्ट करुन रिस्टोअर करु शकता.

अॅप डाउनलोड

जर फोटो Recently Deleted या Trash मध्ये मिळत नाही तर Google Play Store वरुन Diskdigger सारखे अॅप डाउनलोड करु शकता.

फोटो रिस्टोअर

या अॅपचा वापर करुन डिलिट केलेले फोटो रिस्टोअर करु शकता.

अॅप फ्रि

हे अॅप फ्रि मध्ये वापरु शकता.

फोटो डिलिट

जर फोटो डिलिट करुन खुप जास्त दिवस झाले असेल तर रिकव्हर होऊ शकत नाही.

ऑटो बॅकअप सुरु

फोनमध्ये नेहमी ऑटो बॅकअप सुरु ठेवा. यामुळे फोटो डिलिट झाल्यास रिस्टोअर करणे सोपे होते.

