दिवाळीच्या सुट्टीत वन डे ट्रीपसाठी 'ही' 5 ठिकाणे एकदम बेस्ट..एकदा बघाच

Saisimran Ghashi

दिवाळीची सुट्टी

दिवाळीच्या सुट्ट्या सुरू झाल्या आहेत

one day trip spots near me

esakal

वन डे ट्रीप

आता काहीलोक फॅमिली ट्रीप किंवा सोलो ट्रीप प्लॅन करत असतील

diwali weekend trip locations

esakal

5 बेस्ट ठिकाणे

आज आम्ही तुम्हाला अशी 5 ठिकाणे सांगणार आहोत जिथे तुम्ही एका दिवसांत जाऊन येऊ शकता

best tourist places for solo trip in maharashtra

पुणे

पुणे

पुण्यापासून 120 किलो मीटर अंतरावर असणारे नाणेघाट नयनरम्य ठिकाण आहे

Naneghat pune

मुंबई

मुंबई

मुंबई जवळ असणारे मनोरी बीच आणि दानापाणी बीच पर्यटकांसाठी मिनी गोवाच आहेत

manori beach danapani beach mumbai

कोल्हापूर

कोल्हापूर

तुम्ही जर कोल्हापूरकर असाल तर कोल्हापूरपासून 15 किमी अंतरार असणाऱ्या पोहाळे बुद्धकालीन गुहेला भेट द्या

Pohale Buddhist Caves kolhapur

सातारा

सातारा

सातारकर तुम्ही लिंब येथे असलेली बारामोतीची विहीर पाहायला नक्की जाऊ शकता

baramotichi vihir satara limb

सोलापूर

सोलापूर

सोलापूरमध्ये माळढोक अभयारण्य आहे एक दिवसाच्या ट्रीपसाठी तिथे मजा लुटू शकता

Great Indian Bustard Sanctuary maldhok abhayaranya solapur

esakal

