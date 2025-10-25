दिवाळीच्या सुट्टीत वन डे ट्रीपसाठी 'ही' 5 ठिकाणे एकदम बेस्ट..एकदा बघाच

Saisimran Ghashi
दिवाळीच्या सुट्ट्या सुरू झाल्या आहेत
one day trip spots near me
आता काहीलोक फॅमिली ट्रीप किंवा सोलो ट्रीप प्लॅन करत असतील
diwali weekend trip locations
आज आम्ही तुम्हाला अशी 5 ठिकाणे सांगणार आहोत जिथे तुम्ही एका दिवसांत जाऊन येऊ शकता
best tourist places for solo trip in maharashtra
पुण्यापासून 120 किलो मीटर अंतरावर असणारे नाणेघाट नयनरम्य ठिकाण आहे
Naneghat pune
मुंबई जवळ असणारे मनोरी बीच आणि दानापाणी बीच पर्यटकांसाठी मिनी गोवाच आहेत
manori beach danapani beach mumbai
तुम्ही जर कोल्हापूरकर असाल तर कोल्हापूरपासून 15 किमी अंतरार असणाऱ्या पोहाळे बुद्धकालीन गुहेला भेट द्या
Pohale Buddhist Caves kolhapur
सातारकर तुम्ही लिंब येथे असलेली बारामोतीची विहीर पाहायला नक्की जाऊ शकता
baramotichi vihir satara limb
सोलापूरमध्ये माळढोक अभयारण्य आहे एक दिवसाच्या ट्रीपसाठी तिथे मजा लुटू शकता
Great Indian Bustard Sanctuary maldhok abhayaranya solapur
