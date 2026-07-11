शरीराच्या अनेक समस्यांवर हा काढा ठरू शकतो रामबाण!

Aarti Badade
आयुर्वेदानुसार या ऋतूत वातदोष वाढतो. त्यामुळे शरीर जड वाटणे, हात-पाय, पाठ, कंबर आणि मान दुखण्याचा त्रास वाढू शकतो.
body pain
Sakal
१ चमचा जिरे,१ चमचा ओवा,अर्धा चमचा अळशी (जवस), चिमूटभर सुंठ पावडर
body pain
Sakal
जिरे पचन सुधारण्यास मदत करतात, शरीराला ऊर्जा देतात आणि अंगदुखी कमी करण्यास सहाय्यक ठरू शकतात.
body pain
Sakal
ओवा पचनशक्ती सुधारतो, तर सुंठ शरीरातील वात कमी करून सांधेदुखी आणि सूज कमी करण्यास मदत करू शकते.
body pain
Sakal
अळशीमध्ये ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड भरपूर असते. त्यामुळे शरीरातील ताठरपणा कमी होण्यास आणि सांध्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत मिळू शकते.
body pain
Sakal
सर्व साहित्य पाण्यात उकळून काढा तयार करा. सकाळी कोमट अवस्थेत प्या. नियमित सेवनाने काही दिवसांत फरक जाणवू शकतो.
body pain
Sakal
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Sakal