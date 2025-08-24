कांदा लसूण जास्त खाताय? शरीरावर होणारे 'हे' परिणाम जाणून घ्या

सकाळ डिजिटल टीम

कांदा आणि लसूण

कांदा आणि लसूण आरोग्यासाठी फायदेशीर असले तरी, जास्त सेवन केल्यास पचनसंस्था आणि शरीरावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.

पचनसंस्थेवर ताण

जास्त कांदा आणि लसूण खाल्ल्याने गॅस, पोट फुगणे, पोटदुखी, बद्धकोष्ठता किंवा अतिसार यांसारखी समस्या होऊ शकते.

छातीत जळजळ

हे पदार्थ जास्त खाल्ल्याने ॲसिड रिफ्लक्स आणि छातीत जळजळ होण्याची शक्यता वाढते.

पोटाचे धोके

ज्यांचे पोट संवेदनशील आहे किंवा ज्यांना IBS आहे, त्यांना कांदा आणि लसूण खाल्ल्याने जास्त पोटदुखी होऊ शकते.

तोंडातील जळजळ

कच्चे लसूण खाल्ल्याने तोंडात जळजळ जाणवू शकते.

रक्तस्रावाचा धोका

लसूणात अ‍ॅलिसिन असल्यामुळे रक्तस्राव होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे जास्त सेवन टाळावे.

उष्णता

कांदा आणि लसूण उष्ण स्वरूपाचे असतात, त्यामुळे जास्त सेवन केल्यास शरीरात उष्णता वाढू शकते.

टिप्स

कांदा आणि लसूणाचे प्रमाण नियंत्रित ठेवा, उकडून किंवा भाजून खाल्ल्यास पोटाच्या समस्या कमी होऊ शकतात.

