सीताफळ जास्त खाल्लं तर काय होऊ शकतं?

Aarti Badade

फायदे

सीताफळ आरोग्यासाठी चांगले असले तरी काही बाबींची काळजी घेणे गरजेचे!

custard apple side effects | Sakal

सीताफळाचे गुण

जीवनसत्त्वे, खनिजे, अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध.
रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते, ऊर्जा देते.

custard apple side effects | Sakal

जास्त खाल्ले तर धोका

अतिसेवनामुळे अपचन, पोटफुगी, जुलाब होऊ शकतात.
काहींना अ‍ॅलर्जीही होऊ शकते.

custard apple side effects | Sakal

बिया विषारी

सीताफळाच्या काळ्या बिया विषारी असतात.
चुकून खाल्ल्यास शरीराला हानी होऊ शकते.

custard apple side effects | Sakal

लोह जास्त असल्याने…

अतिलोह सेवनाने बद्धकोष्ठतेचा धोका.
पचनाच्या तक्रारी असणाऱ्यांनी कमी खावे.

custard apple side effects | Sakal

मेंदूवर परिणाम

जास्त खाल्ल्याने डोकेदुखी, चक्कर, स्मरणशक्ती कमी होणे, मूड स्विंग्स.

custard apple side effects | Sakal

साखरेचा परिणाम

गोड असल्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते.
मधुमेहींनी खाण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

custard apple side effects | Sakal

वजन वाढण्याचा धोका

कॅलरीज जास्त असल्याने जास्त खाल्ल्यास वजन वाढू शकते.
वजन कमी करत असाल तर टाळा.

custard apple side effects | Sakal

चिया की जवस? वजन कमी करण्यासाठी कोणत्या बिया नंबर वन!

Lose Weight Smartly with These Power Seeds | Sakal
येथे क्लिक करा