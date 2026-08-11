पैसे वाचतात म्हणून सेलमध्ये शॉपिंग करताय? थांबा, फसवणूक होऊ शकते; 'अशी' घ्या काळजी

सकाळ डिजिटल टीम
सेल लागल्यानं वस्तू स्वस्त मिळतात, पैसे वाचतात म्हणून अनेकदा खरेदी करण्याकडे ग्राहकांचा कल असतो. पण यात फसवणुकीची शक्यता असते.
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सेलमध्ये काही विकत घेण्याआधी त्या प्रॉडक्टची प्राइज हिस्ट्री तपासा. एमआरपीवर विश्वास ठेवू नका.
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कोणतेही उत्पादन खरेदी करताना विक्रेता व्हेरिफाइड आहे का याची खात्री करा. त्यानंतरच खरेदी करा.
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तुम्ही घेतलेलं प्रॉडक्ट हातात मिळाल्यानंतर ते आवडलं नाही किंवा खराब असेल तर रिटर्न आणि रिप्लेसमेंट पॉलिसी आहे की नाही ते चेक करा.
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ऑनलाइन विकत घेत असलेल्या वस्तूला रेटिंग दिलेलं असते. त्यामळे खरेदी करण्याआधी रेटिंग आणि रिव्ह्यू चेक करा.
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सेलवेळी अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका, अशा लिंकवरून खरेदी करणे टाळा.
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ऑनलाइन ऑर्डर करताना प्रॉडक्टची ओपन बॉक्स डिलिव्हरी निवडा. त्यामुळे आलेलं प्रॉडक्ट चेक करता येते.
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जास्त डिस्काउंट असेल आणि किंमत कमी असेल अशा प्रॉडक्टची खरेदी करताना काळजी घ्या.
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फोन, लॅपटॉप किंवा गॅझेट्स खरेदी करताना त्याचे सिरीयल नंबर, आयएमईआय नंबर आणि बिलावर नमूद केलेले नंबर तपासून घ्या.
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Tea food Combination
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