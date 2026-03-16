BCCI चा सर्वोत्तम क्रिकेटपटूचा पुरस्कार, सर्वाधिकवेळा कुणी जिंकलाय? शुभमनची सचिनशी बरोबरी

Pranali Kodre

बीसीसीआयचा वार्षिक पुरस्कार २०२४-२५

बीसीसीआयचा वार्षिक पुरस्कार २०२४-२५ वितरण सोहळा नुकताच १५ मार्च २०२६ रोजी नवी दिल्लीमध्ये पार पडला.

|

Sakal

पॉली उम्रीगर पुरस्कार

बीसीसीआयकडून सर्वोत्तम पुरुष क्रिकेटपटूसाठी दिला जाणारा पॉली उम्रीगर पुरस्कार २००६-०७ पासून दिला जातो.

|

Sakal

शुभमन गिल विजेता

२०२४-२५ पुरस्कार वितरण सोहळ्यात पॉली उम्रीगर पुरस्कार शुभमन गिलला मिळाला.

|

Sakal

दुसऱ्यांदा पुरस्कार

त्याने हा पुरस्कार जिंकण्याची दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी २०२२-२३ मध्येही त्याला हा पुरस्कार मिळाला होता.

|

Sakal

सचिन-अश्विनशी बरोबरी

त्यामुळे त्याने सर्वाधिकवेळा बीसीसीआयचा सर्वोत्तम पुरुष क्रिकेटपटूचा पुरस्कार जिंकणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या सचिन तेंडुलकर आणि आर अश्विन यांची बरोबरी केली आहे.

|

Sakal

सचिन आणि अश्विन

सचिनने २००६-०७ आणि २००९-१० या हंगामात, तर अश्विनने २०१२-१३ आणि २०२०-२१ या हंगामात हा पुरस्कार जिंकला आहे.

|

Sakal

जसप्रीत बुमराह

या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर जसप्रीत बुमराह असून त्याने २०१८-१९, २०२१-२२ आणि २०२३-२४ या तीन हंगामात हा पुरस्कार जिंकला आहे.

|

Sakal

विराट कोहली

अव्वल क्रमांकावर विराट कोहली असून त्याने ५ वेळा हा पुरस्कार जिंकला. त्याने २०११-१२, २०१४-१५, २०१५-१६, २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या ५ हंगामात हा पुरस्कार जिंकला आहे.

|

Sakal

|

Sakal

येथे क्लिक करा