पुरुष की महिला... कोण जास्त झोपतं? विज्ञान काय सांगतं?

Mansi Khambe
झोप ही केवळ थकवा दूर करण्यासाठी एक उपाय नाही तर मेंदूच्या दुरुस्तीसाठी एक शक्तिशाली साधन देखील आहे. जेव्हा शास्त्रज्ञांनी डेटा तपासला तेव्हा एक धक्कादायक सत्य समोर येते.
Sleep
ESakal
स्त्रिया खरोखरच पुरुषांपेक्षा जास्त झोपतात का? आणि जर असेल तर का? आज आम्ही तुम्हाला हे रहस्य उलगडणार आहोत.
Sleep
ESakal
मानवी शरीर एखाद्या यंत्रासारखे काम करत नाही, तर एका सजीव प्रणालीसारखे काम करते जी दिवसाचे सर्व ताण शोषून घेते आणि नंतर रात्री स्वतःची दुरुस्ती सुरू करते.
Sleep
ESakal
झोप ही अशी वेळ आहे जेव्हा मेंदू पेशी स्वच्छ करतो, वाढ संप्रेरके त्यांच्या शिखरावर असतात आणि शरीर दुसऱ्या दिवसाची तयारी करते.
Sleep
ESakal
पण झोपेच्या या मुद्द्यामुळे आता एक मोठा वाद निर्माण झाला आहे. महिलांना खरोखरच पुरुषांपेक्षा जास्त झोपेची आवश्यकता आहे का?
Sleep
ESakal
आरोग्य तज्ञांच्या मते, या प्रश्नाचे उत्तर हो आहे आणि त्याची कारणे केवळ थकवा नसून मेंदूच्या कार्यपद्धतीत आहेत.
Sleep
ESakal
सामान्यतः असे दिसून येते की महिला दिवसभरात पुरुषांपेक्षा जास्त मानसिक ऊर्जा खर्च करतात. घर, काम, कुटुंब, मल्टीटास्किंग... या सर्व गोष्टी मेंदूला सतत सक्रिय ठेवतात.
Sleep
ESakal
म्हणूनच, जेव्हा झोपण्याची वेळ येते तेव्हा महिलांच्या मेंदूला स्वतःला दुरुस्त करण्यासाठी जास्त वेळ लागतो.
Sleep
ESakal
नॅशनल स्लीप फाउंडेशन आणि ड्यूक युनिव्हर्सिटीच्या संयुक्त अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, सरासरी महिलांवर पुरुषांपेक्षा जास्त मानसिक ताण असतो.
Sleep
ESakal
त्यामुळे त्यांच्या मेंदूला बरे होण्यासाठी जास्त तास लागतात. खरंच, महिलांचे मेंदू एकाच वेळी अनेक कामे करतात. ज्याचा थेट परिणाम न्यूरोलॉजिकल थकव्यावर होतो.
Sleep
ESakal
संशोधनातून असेही दिसून आले आहे की ३० ते ६० वयोगटातील महिला पुरुषांपेक्षा अंदाजे ३० मिनिटे जास्त अंथरुणावर घालवतात. हा फक्त झोपेचा काळ नाही तर मानसिक पुनर्प्राप्तीचा "सुवर्ण काळ" आहे.
Sleep
ESakal
मनोरंजक म्हणजे, हा फरक वयोगटातील लोकांमध्ये समान नाही; उलट, जबाबदाऱ्या वाढत असताना तो अधिक स्पष्ट होतो. महिलांच्या शरीरावर झोपेचा परिणाम पुरुषांपेक्षा थोडा वेगळा असतो.
Sleep
ESakal
झोपेच्या कमतरतेमुळे महिलांमध्ये भावनिक असंतुलन, चिंता आणि हार्मोनल बदल होण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणूनच महिलांमध्ये कमी झोपेचा थेट त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.
Sleep
ESakal
पुरुषांमध्ये, कामाच्या सवयी आणि दैनंदिन दिनचर्या झोपेच्या पद्धतींवर परिणाम करतात, परंतु त्यांचे मेंदू सरासरी कमी मल्टीटास्क करतात, ज्यामुळे पुनर्प्राप्तीची आवश्यकता कमी होते.
Sleep
ESakal