पुरुष की महिला... कोण जास्त झोपतं? विज्ञान काय सांगतं?

Mansi Khambe

धक्कादायक सत्य

झोप ही केवळ थकवा दूर करण्यासाठी एक उपाय नाही तर मेंदूच्या दुरुस्तीसाठी एक शक्तिशाली साधन देखील आहे. जेव्हा शास्त्रज्ञांनी डेटा तपासला तेव्हा एक धक्कादायक सत्य समोर येते.

रहस्य

स्त्रिया खरोखरच पुरुषांपेक्षा जास्त झोपतात का? आणि जर असेल तर का? आज आम्ही तुम्हाला हे रहस्य उलगडणार आहोत.

मानवी शरीर

मानवी शरीर एखाद्या यंत्रासारखे काम करत नाही, तर एका सजीव प्रणालीसारखे काम करते जी दिवसाचे सर्व ताण शोषून घेते आणि नंतर रात्री स्वतःची दुरुस्ती सुरू करते.

झोप

झोप ही अशी वेळ आहे जेव्हा मेंदू पेशी स्वच्छ करतो, वाढ संप्रेरके त्यांच्या शिखरावर असतात आणि शरीर दुसऱ्या दिवसाची तयारी करते.

मोठा वाद

पण झोपेच्या या मुद्द्यामुळे आता एक मोठा वाद निर्माण झाला आहे. महिलांना खरोखरच पुरुषांपेक्षा जास्त झोपेची आवश्यकता आहे का?

उत्तर

आरोग्य तज्ञांच्या मते, या प्रश्नाचे उत्तर हो आहे आणि त्याची कारणे केवळ थकवा नसून मेंदूच्या कार्यपद्धतीत आहेत.

सक्रिय

सामान्यतः असे दिसून येते की महिला दिवसभरात पुरुषांपेक्षा जास्त मानसिक ऊर्जा खर्च करतात. घर, काम, कुटुंब, मल्टीटास्किंग... या सर्व गोष्टी मेंदूला सतत सक्रिय ठेवतात.

दुरुस्त

म्हणूनच, जेव्हा झोपण्याची वेळ येते तेव्हा महिलांच्या मेंदूला स्वतःला दुरुस्त करण्यासाठी जास्त वेळ लागतो.

ड्यूक युनिव्हर्सिटी

नॅशनल स्लीप फाउंडेशन आणि ड्यूक युनिव्हर्सिटीच्या संयुक्त अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, सरासरी महिलांवर पुरुषांपेक्षा जास्त मानसिक ताण असतो.

महिलांचे मेंदू

त्यामुळे त्यांच्या मेंदूला बरे होण्यासाठी जास्त तास लागतात. खरंच, महिलांचे मेंदू एकाच वेळी अनेक कामे करतात. ज्याचा थेट परिणाम न्यूरोलॉजिकल थकव्यावर होतो.

झोपेचा काळ

संशोधनातून असेही दिसून आले आहे की ३० ते ६० वयोगटातील महिला पुरुषांपेक्षा अंदाजे ३० मिनिटे जास्त अंथरुणावर घालवतात. हा फक्त झोपेचा काळ नाही तर मानसिक पुनर्प्राप्तीचा "सुवर्ण काळ" आहे.

परिणाम

मनोरंजक म्हणजे, हा फरक वयोगटातील लोकांमध्ये समान नाही; उलट, जबाबदाऱ्या वाढत असताना तो अधिक स्पष्ट होतो. महिलांच्या शरीरावर झोपेचा परिणाम पुरुषांपेक्षा थोडा वेगळा असतो.

आरोग्यावर परिणाम

झोपेच्या कमतरतेमुळे महिलांमध्ये भावनिक असंतुलन, चिंता आणि हार्मोनल बदल होण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणूनच महिलांमध्ये कमी झोपेचा थेट त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.

पुनर्प्राप्ती

पुरुषांमध्ये, कामाच्या सवयी आणि दैनंदिन दिनचर्या झोपेच्या पद्धतींवर परिणाम करतात, परंतु त्यांचे मेंदू सरासरी कमी मल्टीटास्क करतात, ज्यामुळे पुनर्प्राप्तीची आवश्यकता कमी होते.

