Mobile Offer : Oppo A6 Pro 5G भारतात लॉन्च, 50mp camera, जबरदस्त ऑफर्स...

Oppo A6 Pro 5G भारतात लॉन्च झाला आहे; A5 Pro 5G चा अपडेटेड रुपात ग्राहकांच्या समोर

HD+ डिस्प्ले

6.75 इंचाचा HD+ डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेटसह स्मूथ अनुभव.

स्क्रीन

1125 nits पीक ब्राइटनेस मुळे उन्हातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते.

धुळीपासून संरक्षण

IP66, IP68 आणि IP69 रेटिंगसह पाणी व धुळीपासून पूर्ण संरक्षण.

कूलिंग सिस्टीम

3900mm² वेपर चेंबर कूलिंगमुळे फोन गरम होण्यापासून सुरक्षित.

रियर कॅमेरा

50MP रियर कॅमेरा आणि 16MP फ्रंट कॅमेरासह उत्कृष्ट फोटोग्राफी.

फास्ट चार्जिंग

80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंगमुळे काही मिनिटांत चार्ज.

किंमत अगदी कमी

₹21,999 पासून किंमत; लॉन्च ऑफरमध्ये 10% इंस्टंट बँक डिस्काउंट.

