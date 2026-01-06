लल्लनटॉपची सुरुवात करणाऱ्या सौरभ द्विवेदी यांची संपत्ती किती ?

Yashwant Kshirsagar

धक्कादायक निर्णय

४१ वर्षीय प्रसिद्ध पत्रकार सौरभ द्विवेदी यांनी १२ वर्षांच्या प्रवासानंतर लल्लनटॉप आणि इंडिया टुडे ग्रुप सोडला

लल्लनटॉपचा चेहरा

सौरभ द्विवेदी हे लल्लनटॉपचे संस्थापक संपादक होते आणि त्यांनी प्लॅटफॉर्मला युवा वर्गातील लोकप्रिय डिजिटल न्यूजला ब्रँड बनवले.

स्थापना

इंडिया टुडे ग्रुपमध्ये २०१३ मध्ये फीचर्स एडिटर म्हणून सामील झाले आणि २०१६ मध्ये लल्लनटॉपची स्थापना केली.

पत्रकारितेपर्यंतचा प्रवास

लहानपणी कॅमेऱ्यासमोर लाजाळू असणारे सौरभ यांना हिंदी साहित्यात एमए करताना प्राध्यापकाने पत्रकारिता करण्याचे सुचवले होते.

लल्लनटॉपची यशकथा

सौरभ यांच्या नेतृत्वात लल्लनटॉपने हिंदी डिजिटल पत्रकारितेत क्रांती घडवली, लाखो युवकांना जोडले. अल्पावधीतच लल्लनटॉप लोकप्रिय बनले.

आभार

सोशल मीडियावर सौरभ द्विवेदी यांनी लल्लनटॉपला मान, ओळख आणि धैर्य दिल्याबद्दल आभार मानले

पुढे काय?

सौरभ द्विवेदी आता वेगळ्या क्षेत्रांत नवीन संधी शोधणार असून, थोडा विश्रांती घेऊन करियरचा नवा अध्याय सुरू करतील.

पगार आणि संपत्ती

सौरभ यांचा नेमका पगार जाहीर नाही, पण अहवालानुसार उच्च पदांसाठी ११.५ लाख वार्षिक इतके पॅकेज होते ; त्यांची नेट वर्थ १० ते ५० कोटींच्या आसपास असल्याचा दावा केला जातो.

