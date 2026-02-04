ऑरेंज इकोनॉमी म्हणजे काय? आता रील बनवणेही होणार व्यवसाय!

Vinod Dengale
कंपन्यांची फॅक्टरीच नव्हे, तर आता ‘आयडिया’ कमावणार पैसा! बजेटमध्ये तरतूद केल्याने भारताची ऑरेंज इकॉनमी सध्या चर्चेत आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था आता फक्त रस्ते, कारखाने आणि मशीनपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. आता क्रिएटिव्हिटी, आयडिया आणि टॅलेंट सुद्धा मोठी आर्थिक ताकद बनली आहे.
जिथे उत्पादन एखादी वस्तू नसते… तर आयडिया, कला आणि कंटेंटच प्रॉडक्ट असतो. उदा. फिल्म, म्युझिक, गेमिंग, डिझाइन, डिजिटल कंटेंट.
ऑरेंज रंग हा जगभरात रचनात्मकता, संस्कृती आणि नवकल्पना याचं प्रतीक मानला जातो.
म्हणूनच या क्रिएटिव्ह अर्थव्यवस्थेला या नावाने ओळखल जात.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीला भारताच्या Service-led Growth Strategy च्या केंद्रबिंदू ठेवून देशाला क्रिएटिव्ह सेक्टर बनवणार असल्याच सांगितल.
AVGC म्हणजेच Animation, VFX, Gaming आणि Comics. हा सेक्टर 2030 पर्यंत 20 लाख प्रोफेशनल्स तयार करणार आहे.
15,000 शाळांमध्ये आणि 500 कॉलेजमध्ये AVGC कंटेंट क्रिएटर लॅब्स सुरू होणार असून याद्वारे विद्यार्थ्यांना थेट इंडस्ट्री-रेडी ट्रेनिंग दिली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांना नवीन करिअर मार्ग
स्टार्टअप्सना संधी
रोजगारात वाढ
छोट्या शहरांतूनही क्रिएटर्स पुढे येणार
भारत आता फक्त मॅन्युफॅक्चरिंगवर नाही तर आयडिया आणि इनोवेशनवर वाढणार आणि जगात ऑरेंज इकॉनमी बनेल.
