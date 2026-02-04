पोस्ट ऑफिसची ‘ही’ स्कीम म्हतारपणात देईल घरबसल्या दरमहा 20,000+ रुपये

Vinod Dengale
निवृत्तीनंतर नियमित पगार बंद होतो आणि उत्पन्नाचा आधार कमी होतो. अशावेळी सुरक्षित आणि खात्रीशीर कमाईची गरज भासते.
Post Office Senior Citizen Scheme
eSakal
पोस्ट ऑफिसची Senior Citizen Saving Scheme (SCSS) ही खास ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजना आहे. या योजनेला थेट सरकारची हमी मिळते
Post Office Senior Citizen Scheme
eSakal
शेअर बाजारातील चढ-उतारांचा कोणताही परिणाम होत नाही. यात गुंतवलेले तुमचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित राहतात.
Post Office Senior Citizen Scheme
eSakal
सध्या या योजनेवर 8.2% वार्षिक व्याज मिळत आहे. हे बहुतांश बँक FD पेक्षा जास्त आहे.
Post Office Senior Citizen Scheme
eSakal
एकदा खाते उघडलं की व्याजदर पूर्ण मुदतीसाठी लॉक होतो. भविष्यात दर कमी झाले तरी तुमचा फायदा कायम राहतो.
Post Office Senior Citizen Scheme
eSakal
60 वर्षांवरील नागरिक, तसेच स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेले किंवा संरक्षण दलातील निवृत्त कर्मचारीही यासाठी पात्र असून पती-पत्नी संयुक्त खाते उघडू शकतात.
Post Office Senior Citizen Scheme
eSakal
फक्त 1,000 पासून गुंतवणूक सुरू करता येते. आयकर कायदा 80C अंतर्गत 1.5 लाखांपर्यंत कर सवलत मिळते.
Post Office Senior Citizen Scheme
eSakal
खात्याची मुदत 5 वर्षे आहे. मुदत पूर्ण झाल्यावर 3 वर्षांसाठी वाढवण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
Post Office Senior Citizen Scheme
eSakal
30 लाख गुंतवल्यास वर्षाला 2.46 लाख व्याज मिळते. म्हणजेच दरमहा सुमारे 20,500 रुपायांची नियमित कमाई होते.
Post Office Senior Citizen Scheme
eSakal
Which Bank Offers Highest Interest on 1-Year FD? Compare SBI, HDFC, ICICI
eSakal