पोस्ट ऑफिसची ‘ही’ स्कीम म्हतारपणात देईल घरबसल्या दरमहा 20,000+ रुपये

Vinod Dengale

निवृत्तीनंतरची चिंता

निवृत्तीनंतर नियमित पगार बंद होतो आणि उत्पन्नाचा आधार कमी होतो. अशावेळी सुरक्षित आणि खात्रीशीर कमाईची गरज भासते.

सरकारी हमीची योजना

पोस्ट ऑफिसची Senior Citizen Saving Scheme (SCSS) ही खास ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजना आहे. या योजनेला थेट सरकारची हमी मिळते

जोखीम शून्य

शेअर बाजारातील चढ-उतारांचा कोणताही परिणाम होत नाही. यात गुंतवलेले तुमचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित राहतात.

जास्त व्याजदर

सध्या या योजनेवर 8.2% वार्षिक व्याज मिळत आहे. हे बहुतांश बँक FD पेक्षा जास्त आहे.

व्याजदर लॉक

एकदा खाते उघडलं की व्याजदर पूर्ण मुदतीसाठी लॉक होतो. भविष्यात दर कमी झाले तरी तुमचा फायदा कायम राहतो.

कोण गुंतवणूक करू शकतो?

60 वर्षांवरील नागरिक, तसेच स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेले किंवा संरक्षण दलातील निवृत्त कर्मचारीही यासाठी पात्र असून पती-पत्नी संयुक्त खाते उघडू शकतात.

कर सवलतीचा फायदा

फक्त 1,000 पासून गुंतवणूक सुरू करता येते. आयकर कायदा 80C अंतर्गत 1.5 लाखांपर्यंत कर सवलत मिळते.

5 वर्षांची मुदत

खात्याची मुदत 5 वर्षे आहे. मुदत पूर्ण झाल्यावर 3 वर्षांसाठी वाढवण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

दरमहा 20,000+ कमाई कशी?

30 लाख गुंतवल्यास वर्षाला 2.46 लाख व्याज मिळते. म्हणजेच दरमहा सुमारे 20,500 रुपायांची नियमित कमाई होते.

