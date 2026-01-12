बाळाच्या वाढीसाठी प्रेग्नन्सीमध्ये महिलांनी खाल्ले पाहिजेत हे सुपरफूड्स

Anushka Tapshalkar

हिवाळ्यात योग्य आहार का महत्त्वाचा?

हिवाळ्यात थंडी, संसर्ग आणि थकवा वाढतो. पौष्टिक आहारामुळे आईची प्रतिकारशक्ती वाढते आणि बाळाचा शारीरिक व मानसिक विकास चांगला होतो.

Winter Diet

|

sakal

हिरव्या पालेभाज्या जरूर खा

पालक, मेथी, मोहरीची भाजी यामध्ये आयर्न व फायबर मुबलक असते. यामुळे रक्तक्षय टाळण्यास मदत होते.

Green Leafy Vegetables for Energya | sakal

ड्रायफ्रूट्स व कडधान्यांचा समावेश करा

बदाम, अक्रोड, मनुका ऊर्जा देतात. डाळी, हरभरा, राजमा प्रोटीनसाठी उपयुक्त आहेत.

Dry Fruits and Seeds

| Sakal

दूध, दुग्धजन्य पदार्थ व हंगामी फळे

दूध, दही, पनीर कॅल्शियम देतात. संत्री, पेरू, सफरचंद व्हिटॅमिन C मुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात.

Dairy Products |

sakal

गरम व पौष्टिक पदार्थ खा

सूप, डाळींचे व भाजीचे पातळ पदार्थ, डिंक-लाडू किंवा पोळी-भाजी शरीर उबदार ठेवतात.

Seasonal Food

|

sakal

हे पदार्थ टाळा

फार तिखट, तळलेले, जंक फूड, फार थंड पदार्थ, कच्चे किंवा अर्धवट शिजलेले मांस/अंडी टाळा. चहा-कॉफी कमी प्रमाणात घ्या.

Avoid Spicy and Oily  food

|

sakal

आहारासोबत काळजीही आवश्यक

थंडीपासून संरक्षण ठेवा, भरपूर पाणी प्या, पुरेशी झोप घ्या, हलका व्यायाम करा आणि नियमित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Doctor's Advice | sakal

