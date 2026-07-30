मसुरीतील ओरिजिनल 'मुसाफिर कॅफे' कसा आहे?

Sandip Kapde

परिचय

'मुसाफिर कॅफे' ही विक्रांत मॅसीची मुख्य भूमिका असलेली रोमँटिक ड्रामा वेबसिरीज असून, तिची शांत, भावनिक आणि वास्तववादी कथा प्रेक्षकांना वेगळा अनुभव देते.

Musafir Cafe

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कथा

ही वेबसिरीज चंदर आणि सुधा यांच्या नात्याभोवती फिरते. प्रेम, आठवणी, विरह आणि आयुष्याचा प्रवास हळूहळू उलगडत जातो.

Musafir Cafe

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esakal

अभिनय

विक्रांत मॅसीने साकारलेले चंदरचे पात्र अत्यंत नैसर्गिक वाटते. त्याच्या अभिनयामुळे प्रत्येक भावनिक प्रसंग अधिक प्रभावी बनतो.

Musafir Cafe

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esakal

संवाद

मालिकेतील संवाद साधे, वास्तववादी आणि मनाला भिडणारे आहेत. प्रत्येक संवाद कथेला अधिक खोली देतो.

Musafir Cafe

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esakal

चित्रीकरण

भोपाळ आणि मसुरीतील सुंदर लोकेशन्स मालिकेच्या दृश्य सौंदर्यात भर घालतात. विशेष म्हणजे मसुरीतील ऐतिहासिक झरीपानी कॅसल येथेही काही महत्त्वाचे चित्रीकरण करण्यात आले आहे.

Musafir Cafe

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झरीपानी

'मुसाफिर कॅफे'मध्ये दिसणारे झरीपानी कॅसल हे उत्तराखंडच्या मसुरीतील ऐतिहासिक हेरिटेज प्रॉपर्टी आहे. 1932 मध्ये त्याची उभारणी झाली असून, नंतर ते पतियाळा राजघराण्याच्या वारशाचा भाग बनले.

Musafir Cafe

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esakal

वातावरण

संपूर्ण मालिकेचा संथ आणि शांत टोन प्रेक्षकांना मानसिक विश्रांतीचा अनुभव देतो आणि कथेशी भावनिकरित्या जोडून ठेवतो.

Musafir Cafe

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esakal

संगीत

पार्श्वसंगीत कथानकाला पूरक असून भावनिक प्रसंगांचा प्रभाव अधिक वाढवते. संगीतामुळे मालिकेचा मूड कायम राहतो.

Musafir Cafe

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esakal

दिग्दर्शन

दिग्दर्शकाने प्रत्येक पात्र आणि प्रसंगाला पुरेसा वेळ दिल्याने कथा नैसर्गिक वाटते आणि घाईघाईने पुढे सरकत नाही.

Musafir Cafe

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esakal

अनुभव

धावपळीच्या आयुष्यात काही शांत क्षण अनुभवायचे असतील, तर 'मुसाफिर कॅफे' ही मालिका एक सुखद आणि भावनिक प्रवास ठरते.

Musafir Cafe

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esakal

गती

वेगवान मनोरंजनाची अपेक्षा असणाऱ्या प्रेक्षकांना ही मालिका संथ वाटू शकते. मात्र संयमाने पाहिल्यास तिची खरी ताकद जाणवते.

Musafir Cafe

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esakal

शेवट

मालिकेचा शेवट काहीसा खुला आणि विचार करायला लावणारा आहे. त्यामुळे कथा संपल्यानंतरही तिचा प्रभाव मनात राहतो.

Musafir Cafe

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esakal

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Inside Zepto & Blinkit Dark Stores inside photo

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