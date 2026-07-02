आजचे राशिभविष्य २ जुलै २०२६! कोणाच्या नशिबात यश, तर कोणाला घ्यावी लागेल काळजी?

Aarti Badade
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.
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Sakal
गुरुकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
Horoscope
Sakal
आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
Horoscope
Sakal
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
Horoscope
Sakal
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
Horoscope
Sakal
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
Horoscope
Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लावू शकाल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.
Horoscope
Sakal
एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
Horoscope
Sakal
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. जुनी येणी वसूल होतील.
Horoscope
Sakal
मन आनंदी व आशावादी राहील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
Horoscope
Sakal
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
Horoscope
Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
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