रोज पोट साफ होत नाही? बद्धकोष्ठतेपासून सुटका मिळवण्यासाठी डॉक्टर सांगतात 'हे' उपाय

Aarti Badade

बद्धकोष्ठता

आजच्या आरामदायी जीवनशैलीमुळे अनेकांना बद्धकोष्ठता किंवा पोट साफ न होण्याची समस्या जाणवते.

constipation relief

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Sakal

फायबरयुक्त

केवळ फायबरयुक्त आहार घेणे पुरेसे नसते, तर त्यासोबत पचनक्रिया सुधारण्यासाठी इतर गोष्टीही महत्त्वाच्या आहेत.

constipation relief

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Sakal

रात्रीचे जेवण

रात्रीचे जेवण लवकर करणे आणि जेवणानंतर शतपावली करून झोपणे पोटाच्या आरोग्यासाठी कधीही चांगले असते.

constipation relief

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Sakal

शरीरात पाणी

फायबर शरीरात पाणी शोषून घेते, म्हणूनच दिवसातून किमान सात ते आठ ग्लास पाणी पिणे अत्यंत गरजेचे आहे.

constipation relief

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Sakal

शरीराची हालचाल

शरीराची हालचाल होण्यासाठी रोज सकाळी केवळ अर्धा तास चालणे देखील आरोग्यासाठी पुरेसे ठरते.

constipation relief

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Sakal

पोट साफ

पोट साफ होण्याचा नैसर्गिक सिग्नल आल्याशिवाय टॉयलेटला जाऊ नये, तिथे जास्त वेळ बसल्याने समस्या वाढू शकते.

constipation relief

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Sakal

मॅग्नेशियमयुक्त पदार्थ

मॅग्नेशियमयुक्त पदार्थांचे सेवन केल्याने आतड्यांचे स्नायू मोकळे होतात आणि शौचास साफ होण्यास मदत होते.

constipation relief

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Sakal

सवयी

बद्धकोष्ठतेच्या त्रासापासून दूर राहण्यासाठी आहारात बदलांसोबतच रोजच्या चांगल्या सवयींचे पालन करणे आवश्यक आहे.

constipation relief

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Sakal

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Sakal

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