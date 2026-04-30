आयुष्यातील नैराश्य दूर करुन यशस्वी व्हायचंय ? गरूडाचे 'हे' ७ गुण येतील कामी

हिंदू पौराणिक कथांनुसार गरुड हे भगवान विष्णूंचे वाहन असून ते सामर्थ्य आणि बुद्धिमत्तेचे प्रतीक आहेत.
यशस्वी जीवनासाठी आपण गरुडाकडून अनेक गुण घेऊ शकतो, ते कोणते हे आहेत ते जाणून घेऊया.
गरुड नेहमीच गगनात उंच भरारी घेतात. ते आपल्याला शिकवतात की, जीवनात नेहमी लहान नाहीत तर मोठी स्वप्ने पाहावीत.
आपल्या मातेची सुटका करण्यासाठी गरुडाने खुद्द देवांनाही आव्हान दिले. याचा अर्थ असा की, जर एखादी गोष्ट चुकीची वाटत असेल, तर घाबरू नका; त्याविरुद्ध आपला आवाज उठवा.
गरुडाने वेदांचे ज्ञान संपादन केले. यावरून हे सिद्ध होते की, सामर्थ्य केवळ शरीरातून मिळत नाही, तर ते विद्येतूनही प्राप्त होते.
गरुडाने देवांची गुलामगिरी नाकारली, कारण त्याला आपल्या आत्मसन्मानाची विशेष चाड होती. जीवनात कधीही आपल्या आत्मसन्मानाशी तडजोड करू नका.
आपल्या मातेच्या सुटकेसाठी त्यांनी कोणताही धोका पत्करण्याची तयारी दर्शवली. आपल्या कुटुंबाप्रती असलेली निष्ठाच खऱ्या अर्थाने एखाद्या व्यक्तीला महान बनवते.
गरुडाकडे प्रचंड वेग आहे, तरीही ते आपली दिशा कधीच गमावत नाहीत. याचा अर्थ असा की, वेग आवश्यक असला तरी, त्यावर असलेला ताबा त्याहूनही अधिक महत्त्वाचा असतो.
गरुड हे भगवान विष्णूंचे वाहन बनले, कारण त्यांच्याकडे अढळ असा आत्मविश्वास होता. केवळ ज्यांचा स्वतःवर विश्वास असतो, तेच खऱ्या अर्थाने महानता प्राप्त करू शकतात.
