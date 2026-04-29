साप घरात येण्याआधी मिळतात 'हे' ५ धोकादायक संकेत, दुर्लक्ष करणे पडेल महागात

Yashwant Kshirsagar
उष्णतेचा कहर झाला आहे. अशावेळी बिळांमध्ये धग निर्माण झाल्याने साप बाहेर येऊ लागतात, परिणामी ते घरांत किंवा बागेत किंवा एखाद्या कोपऱ्यात लपून बसतात.
Snake warning signs
esakal
हे साप सहसा दिसून येत नाहीत ते संधी मिळताच भक्ष्यावर हल्ला करतात. मात्र हे घडेपर्यंत आपण अनभिज्ञ राहतो. सापाशी गाठ पडणे हा कोणासाठीही निःसंशयपणे एक भीतीदायक अनुभव असतो.
निसर्ग आणि जीवशास्त्र असे सुचवते की, सापाच्या येण्याआधी काही विशिष्ट संकेत दिसून येतात. संकेत वेळीत जाणून वे तुम्ही एखादा मोठा धोका टाळू शकता.
साप घरात किंवा घराच्या परिसरात येण्याचे ५ संकेत कोणते आहेत हे या वेबस्टोरीच्या माध्यमातून जाणून घेऊया.
जर तुम्हाला तुमच्या घरातील एखाद्या कोपऱ्यातून, तळघरातून (बेसमेंट), कोठडीतून किंवा कपाटातून एखादा तीव्र वास येत असल्याचे जाणवले जो सडलेल्या काकडीसारखा, दमटपणासारखा किंवा ओल्या मातीसारखा असेल तर तुम्ही सावध झाले पाहिजे.
जर तुम्हाला तुमच्या बागेत, छतावर, बाल्कनीत किंवा कोठडीमध्ये सापाने टाकलेली पातळ कात आढळून आली, तर असे समजा की त्या भागातून नुकताच एखादा साप गेला आहे किंवा तो सध्या जवळपास कुठेतरी आहे.
साप सरपटत गेल्यामुळे मागे राहिलेल्या खुणा धुळकट भागात, मऊ मातीत किंवा वाळूमध्ये सहजपणे दिसून येतात. या खुणा साधारणपणे इंग्रजी अक्षर 'S' च्या आकारातील नागमोडी रेषांसारख्या दिसतात.
जर तुमच्या घरात किंवा घराच्या अगदी जवळच्या परिसरात आधी उंदरांचा सुळसुळाट होता, पण आता ते अचानक नाहीसे झाले असतील तर तिथे साप असण्याची शक्यता असते.
पाळीव प्राण्यांना सापांचा चाहूल आधी लागते. जर कुत्रे खोलीच्या एखाद्या विशिष्ट कोपऱ्याकडे, कपाटाखाली किंवा झुडपांच्या एखाद्या समूहाकडे पाहून भुंकू लागले किंवा जर ते भीतीने मागे सरकले तर सावध व्हा.
