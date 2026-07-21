रात्री पाण्यात भिजवा या 2 गोष्टी; सकाळी प्या, वजन कमी होण्यासह चेहऱ्यावर येईल ग्लो!

Vinod Dengale
ज्यांच वजन कमी होत नाही त्यांचासाठी हा सोपा घरगुती उपाय उपयुक्त ठरू शकतो.
weight loss
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4 लवंगा आणि 1 चमचा बडीशेप रात्री एका ग्लास पाण्यात भिजत ठेवा.
recipe
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सकाळी उठून हे पाणी उकळून साधारण एक कप होईपर्यंत आटवा आणि कोमट झाल्यानंतर रिकाम्या पोटी प्या.
clove
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मेटाबॉलिझम आणि पचनासाठी फायदेशीर होईल, कारण लवंग आणि बडीशेप पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करू शकतात.
saunf
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संतुलित आहार आणि व्यायामासोबत हे पेय उपयुक्त ठरू शकते. कारण पोट साफ झाल्याने वजन कमी करणे किंवा नियंत्रणात ठेवणे शक्य होते.
weight
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योग्य आहारासह सेवन केल्यास शरीर ताजेतवाने ठेवण्यास मदत मिळू शकते.
skin glow
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हा घरगुती उपाय आहे. कोणत्याही आरोग्य समस्येसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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Simple Habits for Healthy and Strong Bones
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