रात्री पाण्यात भिजवा या 2 गोष्टी; सकाळी प्या, वजन कमी होण्यासह चेहऱ्यावर येईल ग्लो!

Vinod Dengale

वजन कमी

ज्यांच वजन कमी होत नाही त्यांचासाठी हा सोपा घरगुती उपाय उपयुक्त ठरू शकतो.

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काय करावे लागेल?

4 लवंगा आणि 1 चमचा बडीशेप रात्री एका ग्लास पाण्यात भिजत ठेवा.

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पुढे काय?

सकाळी उठून हे पाणी उकळून साधारण एक कप होईपर्यंत आटवा आणि कोमट झाल्यानंतर रिकाम्या पोटी प्या.

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फायदा काय?

मेटाबॉलिझम आणि पचनासाठी फायदेशीर होईल, कारण लवंग आणि बडीशेप पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करू शकतात.

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वजन नियंत्रण

संतुलित आहार आणि व्यायामासोबत हे पेय उपयुक्त ठरू शकते. कारण पोट साफ झाल्याने वजन कमी करणे किंवा नियंत्रणात ठेवणे शक्य होते.

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त्वचा आणि आरोग्यासाठी फायदा?

योग्य आहारासह सेवन केल्यास शरीर ताजेतवाने ठेवण्यास मदत मिळू शकते.

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महत्त्वाचे

हा घरगुती उपाय आहे. कोणत्याही आरोग्य समस्येसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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फक्त कॅल्शियम पुरेसं नाही! हाडं मजबूत ठेवण्यासाठी 'या' सवयीही आहेत तितक्याच महत्त्वाच्या

Simple Habits for Healthy and Strong Bones

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