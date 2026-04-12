डोक्यावर टक्कल पडू लागलंय? घनदाट केसांसाठी 'हे' उपाय करा!

Aarti Badade

टक्कल पडण्याची मुख्य कारणे

आनुवंशिकता, हॉर्मोन्सचे असंतुलन आणि चुकीची जीवनशैली यामुळे केस गळती वाढून टक्कल पडू शकते; परंतु वेळीच उपाय केल्यास हे रोखता येते.

कांद्याचा रस - नैसर्गिक उपाय

कांद्यातील 'सल्फर' टाळूतील रक्तसंचार सुधारते; कांद्याचा रस टक्कल पडलेल्या भागावर १५-२० मिनिटे लावल्याने काही आठवड्यात नवे केस उगवू लागतात.

लसूण आणि खोबरेल तेल

लसणामुळे कोलाजन निर्मितीला चालना मिळते; लसणाच्या पाकळ्या वाटून त्यात कोमट खोबरेल तेल घालून मालिश केल्याने केसांची मुळे मजबूत होतात.

कढीपत्ता आणि तेल

खोबरेल तेलात कढीपत्ता उकळून तयार केलेल्या तेलाने आठवड्यातून दोनदा मालिश करा; यातील अँटीऑक्सिडंट्स केस गळणे कमी करून वाढीस मदत करतात.

कोरफड जेलचा थंडावा

कोरफडीचा शुद्ध गर थेट टाळूवर लावल्याने मृत त्वचा दुरुस्त होते आणि पीएच (pH) पातळी संतुलित राहते, ज्यामुळे केस गळती थांबते.

मेथी दाण्यांचा हेअर मास्क

रात्रभर भिजवलेल्या मेथीच्या दाण्यांची पेस्ट विरळ केसांच्या भागावर मास्कप्रमाणे लावा; यातील प्रथिने केसांच्या पुनर्निर्मितीसाठी अत्यंत आवश्यक असतात.

योग्य आहाराची जोड द्या

केसांच्या वाढीसाठी प्रथिने, लोह आणि ओमेगा-३ युक्त आहार घ्या; अंडी, पालक, सुकामेवा आणि कडधान्ये यांचा रोजच्या जेवणात समावेश करा.

