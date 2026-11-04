घराभोवती घुबड दिसणे शुभ असंत की अशुभ?

सकाळ डिजिटल टीम
घराच्या आसपास घुबड दिसलं की अनेकांच्या मनात शुभ-अशुभ संकेतांबाबत प्रश्न निर्माण होतात.
Owl
Esakal
भारतीय लोकमान्यतेनुसार घुबडाला देवी लक्ष्मीचं वाहन मानलं जातं, त्यामुळे त्याचं दर्शन शुभ समजलं जातं.
Owl
Esakal
काही भागांमध्ये घुबडाचा आवाज किंवा घराजवळ त्याचं दिसणं अशुभ असल्याची समजूत प्रचलित आहे.
Owl
Esakal
मात्र घुबड दिसण्याचा शुभ किंवा अशुभ घटनांशी संबंध असल्याचा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.
Owl
Esakal
घुबड घराजवळ दिसण्यामागे उंदीर, कीटक आणि इतर लहान प्राण्यांची उपलब्धता हे कारण असू शकतं.
Owl
Esakal
झाडं, जुन्या इमारती आणि शांत जागा घुबडांना विश्रांती किंवा घरट्यासाठी योग्य वाटू शकतात.
Owl
Esakal
घुबड दिसल्यास त्याला पकडू नका, दगड मारू नका किंवा त्याच्या घरट्याजवळ जाऊन त्रास देऊ नका.
Owl
Esakal
घुबडाला शकुन-अपशकुनाशी जोडण्यापेक्षा निसर्गातील महत्त्वाचा पक्षी म्हणून त्याचं संरक्षण करणं योग्य आहे.
Owl
Esakal
Bonus War
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