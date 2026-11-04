बोनससाठी खरंच युद्ध झालं होतं का? सैनिक उतरले होते रस्त्यावर, सत्तेला लावलेला सुरुंग

सकाळ डिजिटल टीम
अमेरिकेत १९३२ मध्ये पहिल्या महायुद्धातील माजी सैनिकांनी रखडलेल्या बोनसच्या पैशांसाठी राजधानीत आंदोलन केलं होतं.
Bonus War
Esakal
सरकारने १९२४ मध्ये सैनिकांना बोनस देण्याचं मान्य केलं होतं. पण हे पैसे तब्बल २१ वर्षांनी १९४५ मध्ये मिळणार होते.
Bonus War
Esakal
दरम्यानच्या काळात महामंदीमुळे सैनिक बेरोजगार झाले. त्या सैनिकांनी पैसे लवकर मिळावेत म्हणून वॉशिंग्टनमध्ये मोर्चा काढला.
Bonus War
Esakal
हजारो सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी अनाकोस्टिया नदीजवळ तंबू आणि झोपड्या उभारल्या होत्या.
Bonus War
Esakal
२८ जुलैला आंदोलकांना हटवताना पोलिस आणि सैनिकांमध्ये संघर्ष झाला; पोलिसांच्या गोळीबारात दोन आंदोलकांचा मृत्यू झाला.
Bonus War
Esakal
राष्ट्राध्यक्ष हर्बर्ट हूव्हर यांच्या आदेशानंतर जनरल डग्लस मॅकआर्थर यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकन सैन्य रस्त्यावर उतरलं.
Bonus War
Esakal
सैन्याने रणगाडे आणि अश्रुधुराचा वापर केला गेला. आंदोलकांच्या झोपड्या पेटवून त्यांना छावण्यांमधून हटवण्यात आलं.
Bonus War
Esakal
हूव्हर सरकारवर टीका झाली आणि १९३२ च्या निवडणुकीत फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांनी त्यांचा पराभव केला. १९३६ मध्ये सैनिकांना बोनस मिळाला.
Bonus War
Esakal
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